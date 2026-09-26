10月10日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」情報まとめ 第8回
サンコーレアモノショップの跡地が、近年何かと話題の「アレ」のお店になっていました
2026年09月26日 12時30分更新
サンコーレアモノショップの跡地が、あのお店に
「秋葉原と言えばこのお店！」といった名物店舗はいくつもあります。
その中でも代表的な店舗のひとつだったものの、惜しくも今年の4月に閉店したのが「サンコーレアモノショップ総本店」です。
個性的でも実用的なガジェットから、「こんなの、何に使ったら良いんだ？」と思ってしまうような面白グッズまで、色々と置いてある中から、何かを探し出して買って帰ったり、何も買わずに店を出るあの感じ、楽しかったですよね。
さて気になるのは、跡地にどんなお店が入居したのかってこと。
調べてみると、トレーディングカード専門店「シンソク秋葉原6号店」が8月にオープンしたようです。
いやあ、ここにもカードショップなのか！という感じですね。
近年、トレーディングカードゲームの人気は凄まじいものがありまして、秋葉原の街を歩いていると、それを実感させられます。
以前は別の店だった場所に、新たなカードショップがオープンしている。しばらくシャッターが閉まっているように感じていた場所が、カードショップになっている。
そして実際にカードショップに入ってみると、ちょっと驚くことがあります。
子どもの頃に遊んでいたカードが、思いのほか高額で売られていることがあるんです。
代表的なカードとしては、ポケモンカードゲームの「リザードン」や遊戯王OCGデュエルモンスターズの「青眼の白龍」などが挙げられます。昔の主役級カードがコレクターズアイテム化して、価格が高騰しているわけですね。（あくまで一例として。高いカードは無数にあります）
昔、何気なく遊んでいたカードがショーケースの中に並び、「こんな価値になっていたのか！」と驚かされることがありますよ。秋葉原に遊びに来たら、目的の店だけを巡るのではなく、カードショップにもふらっと立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
「あ、これ昔持ってたやつだ！」というカードが、思いもよらない値段になっているかもしれません。必死で物置の中を探したら、あったりして……。
秋葉原でやります！ もちろん初見の人でも大丈夫！
気になるゲーミングガジェット、とにかく触れます
2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
さて秋葉原に来たら、アスキーのイベントにも立ち寄ってください。
ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット――気になる製品、まとめて触り比べてみませんか？ 写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」を開催します！ 2026年10月10日（土）です！
そして、ここは大事なところ。このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！
「PCイベントって詳しい人ばかりで入りづらそう」「お店みたいに購入を勧められたらどうしよう」と身構える必要はありません。PCに詳しくなくても問題なし！ もちろん参加は無料です。
会場では、キーボードやマウス、ヘッドセットなどさまざまな機器を実際に体験できます。ネットではわかりにくいサイズ感、キーボードの打鍵感、マウスの握り心地などを、その場でじっくり比較できるのがポイント。「何を選べばいいのかわからない」という人は、ASCII編集部員に気軽に相談することもできます。
さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントです！
前回好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
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