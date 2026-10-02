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10月10日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」情報まとめ 第33回

「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II」10月10日（土）開催！

本物のシフトノブが付けられる本格派。シフターコントローラー「ClubSport Shifter SQ V1.5」でレースゲームの楽しさが別次元です

2026年10月02日 18時40分更新

文● ASCII

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　ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。

　そこで10月10日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。

　この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、シフターコントローラー「ClubSport Shifter SQ V1.5」をご紹介します。

Hパターンとシーケンシャルを即切り替え！
ClubSport Shifter SQ V1.5

　ClubSport Shifter SQ V1.5は、レバー1本でHパターンとシーケンシャルを切り替えられる、高級シフターです！

　シフトの重さまで調整できるうえ、実車用シフトノブへの交換にも対応。レース環境をとことん作り込みたい人にとって、憧れの存在ともいえるモデルです。

ポイント①：Hパターンとシーケンシャルを即切り替え！

　レバー1本で、Hパターンとシーケンシャルをすぐに切り替えられます。

　ゲームや気分に合わせて操作方法を変えられるのが便利。こういうシフター、憧れますよね！

ポイント②：シフトの重さまで調整可能！

　シフト操作の「重さ」まで、自分好みに調整できます。

　操作方法だけでなく、実際にレバーを動かしたときの感触まで追い込めるのが魅力です！

ポイント③：実車用シフトノブにも交換可能！

　実車用のシフトノブに交換できるのもポイント。さらに標準でも、Hパターン用とシーケンシャル用のアルミ製ノブが2種類付属しています。

　見た目も操作感も、自分好みのシフターに仕上げていけるのが楽しいですよ！

10月10日（土）は秋葉原に！
ClubSport Shifter SQ V1.5の実物を触りに来てください

　ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

　だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

　この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

　編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

　10月10日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

「TOKYO Gaming-PC STREET 9」の特集はこちら！

秋葉原でやります！ もちろん初見の人でも大丈夫！
気になるゲーミングガジェット、とにかく触れます

TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II（GPS 9）
2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
 

　ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット――気になる製品、まとめて触り比べてみませんか？ 写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！

　最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」の開催日が決定しました！ 2026年10月10日（土）です！

　そして、ここは大事なところ。このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！

　「PCイベントって詳しい人ばかりで入りづらそう」「お店みたいに購入を勧められたらどうしよう」と身構える必要はありません。PCに詳しくなくても問題なし！ もちろん参加は無料です。

　会場では、キーボードやマウス、ヘッドセットなどさまざまな機器を実際に体験できます。ネットではわかりにくいサイズ感、キーボードの打鍵感、マウスの握り心地などを、その場でじっくり比較できるのがポイント。「何を選べばいいのかわからない」という人は、ASCII編集部員に気軽に相談することもできます。

　さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントです！

　前回好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

Googleマップで見る

JR山手線・京浜東北線・中央総武線　秋葉原駅　電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線　末広町駅　3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

　イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

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