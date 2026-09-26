看護師として働きながらグラビア活動中の宇野まや（うの・まや）さんが、2nd DVD「彼女の密肌に触れて…」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：100分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月29日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2025年8月に「8代目ミス週刊実話 WJガールズ」グランプリに輝き、大きな冠を手に入れた宇野さん。4月末に待望の1st DVDがリリースされているが、5月に入ってから沖縄で撮影されたのが今作。ひと筋縄ではいかない彼氏（＝視聴者）との南国旅行をコンセプトにした映像である。

――沖縄ロケはいかがでした？

【宇野まや】 初日はあいにくの雨で撮影が中心でしたが、2日目からは快晴に。可愛いビキニを着てビーチを走ったり、プールで遊んだりできて、沖縄らしい映像を撮ることができました。

――おもしろい設定になっていますね。

【宇野まや】 強い刺激やディープな世界観を求めている彼氏なので、次第に要求がエスカレート。寝室でパジャマを脱がして体をツンツンしたり、目隠しされた姿をスマホで撮ったり、いろいろなことが起こります。

――オススメは？

【宇野まや】 部屋でイチャイチャするところです。南国なので汗をかいてきたら匂いフェチの彼氏のスイッチが入ってしまい、服を脱がされてしまうという展開。そのときに見せたハイレグの水着がすごかったので、撮影中に「こういうの好きかもしれない」と目覚めてしまいました（笑）。

――今後の抱負も聞かせてください。

【宇野まや】 普段は看護師として働いていますが、SNSの更新をがんばってファンを増やしたいです。目標は紙の写真集を出すこと。個人的には下乳がチャームポイントですが、撮影会に来る方々に美尻だと言われるので、お尻も推していこうと考えています。

なお、趣味の1つに「可愛い女の子の鑑賞」を挙げていて、特に西永彩奈（にしなが・あやな）さんと五百木いお（いおき・いお）さんが推し。チェキを購入したこともあるそうだから、かなり熱の入った応援をしているようだ。10月11日に開催される、プール撮影会「SPLASH SUMMER ～Happy Yellow Edition～ DAY5」にも参加予定。プラネアール木更津スタジオにて。