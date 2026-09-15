北海道の函館市出身。「令和のデカ尻クイーン」こと柚乃りか（ゆずの・りか）さんが、4th DVD「わがままピーチ」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4598円）の発売記念イベントを8月30日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

6月に同じ事務所に所属する白川愛梨（しらかわ・あいり）さんと星野 琴（ほしの・こと）さんとお笑いトリオ「バースト」を結成し、新たな分野への挑戦を決めた柚乃さん。ソロでは夏コミ（C108）にも初めてサークル参加し、持ち込んだ写真集が完売するなど、話題の多いなかでのイベント開催となった。

――どんな内容ですか？

【柚乃りか】 4月に都内で撮ったのですが、家庭教師だったり、大学生の親戚のお姉ちゃんだったり、全体的には相手（＝視聴者）をリードする大人の女性を演じています。ファンの方々との撮影会をイメージしたチャプターも盛り込まれています。

――オススメは？

【柚乃りか】 部屋で服を脱いでストレッチを始めるシーンです。お尻を突き出したときに水着がビリッと破れてしまう展開がおもしろかったなと。カメラに迫るデカ尻が楽しめる点を推したいと思います。

――素が出ているところを挙げるなら？

【柚乃りか】 撮影会を楽しむシーンです。ほかのチャプターは経験したことがない役柄ばかりだったので難しい部分もありましたが、撮影会は普段からやっているのでリアル感が満点。赤のランジェリーで魅せているので、ぜひご覧になってみてください。

――お笑いトリオ結成についても聞かせてください。

【柚乃りか】 愛梨ちゃんと琴ちゃんが仲良しで、「2人でなにかやりたいね」と相談するなかでお笑いの話が出て、そこに私が加わって結成となりました。愛梨ちゃんがツッコミ、琴ちゃんがボケ、私が大ボケみたいな担当です。バラエティー番組に出たいです！

――コミケのサークル参加の手ごたえは？

【柚乃りか】 海外からのお客さんも来る日本で一番大きな即売会ですし、これまでの（コスプレイヤーとしての）参加とはぜんぜん勝手が違いました。まさか全部売れるとは思っていなかったので、買ってくれたみなさんに感謝です。

冬コミ（C109）にも応募済みで、11月6日の当選発表を待つ状態。文句なしにグラビア映えする柚乃さんだし、会場で売る新しい写真集を作るとなれば、また完売となるだろう。10月28日には、5th DVD（タイトル未定）のリリースも控えている。