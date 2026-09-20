「令和のセクシークイーン」を掲げてグラビア界で独特の地位を築く比留川マイ（ひるかわ・まい）さんが、12th DVD「最高にヤバい僕の妻」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：145分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月29日、ソフマップAKIBAアミューズメント館で開催した。

2月の北海道で撮影された今作は、タイトルから分かる通りの物語になっているが、比留川さん初の雪ロケの映像が収録されているのが特徴。「ちょっとイケナイ人妻役をやらせていただいています」という前置きから取材が始まった。

――なんだか似合っていますよね。

【比留川マイ】 以前に似た作品を出したことがあるのですが、今回はかなり積極的なキャラになっています。雪ロケも山荘で過ごすという設定でしたが、ほかのグラドルのような可愛いイメージにならず、トレンチコートの前を開けながら攻めるスタイル。脱いだ姿がジャケ写です。

――オススメは？

【比留川マイ】 山荘のベッドでイチャつくシーンです。肌の露出は限界ギリギリだったし、SNSも最近厳しいですからオフショットの公開を迷っていたんです。でも、作品のPRも兼ねて投稿したらバズったので推したいと思います。

――ほか注目は？

【比留川マイ】 ボンデージ衣装で魅せるシーンがあることです。Sっ気たっぷり、ゴリゴリに旦那さん（＝視聴者）を責め立てています。強気な比留川マイを楽しみたい方にはイチオシです。

――作品のテーマにちなみ、理想の結婚観も聞かせてください。

【比留川マイ】 あまり想像できないのですが、「大好き」って言ってくれたら幸せかな。いい年齢になってきたし、いつか結婚することができたらうれしいですけれど……まだ先のことになりそうです（笑）。

当面はグラビア活動を中心に精力的に取り組んでくれそうだが、パチンコ・パチスロの演者としての来店イベントが増え、各地で会えるチャンスも多くなっている。撮影会に関しては、9月27日に所属事務所が開催する「はなまる2026大プール撮影会」が一大イベント。場所はホットスタッフ川越パーク（川越水上公園）なので、スケジュールを空けて準備しよう。