「9代目ミス週刊実話 WJガールズ」でグランプリに輝いた水湊まり花（みなと・まりか）さんが、3rd DVD「誘惑フェチ」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：170分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月30日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

グランプリの発表と授賞式は8月22日に実施されたばかり。グラドルとしてステップアップを果たした絶好のタイミングでのイベント開催となり、長らく応援を続けてきた多くのファンが会場に集まった。今春に沖縄で撮影された3rd DVDは、なんだか意味深なタイトルが目を引くが……。

――どんな思いを込めたのですか？

【水湊まり花】 チャームポイントの桃尻と足裏の写真がSNSでバズることが多いし、フェチ界隈の方々にも喜んでいただけるようにと。1st＆2nd DVDと比べて特にお尻の露出で攻めた内容になっています。

――シーンの紹介を。

【水湊まり花】 寝起きにイチャイチャして桃尻を強調する運動をしたり、ハイレグの競泳水着でプールに入ったり、デニムパンツ姿で鍛え上げた腹筋を見せながら全力でバドミントンをやって汗を流しました。どのシーンもすごく楽しかったです。

――オススメは？

【水湊まり花】 制服姿で海を散歩するシーンです。1st DVDではブレザーを着ましたが、今回は水色リボンのセーラー服です。しかも自分が学生時代には穿いたことがなかった黒タイツ。散歩から部屋に戻って、少しずつ脱いで足裏を披露する展開もお楽しみいただけます。

――ミス週刊実話でグランプリに輝きましたし、これからの抱負も聞かせてください。

【水湊まり花】 いつか表紙を飾れたらと思っているのですが、Gカップ以上じゃないとダメだという噂なので、いつでも声をかけていただけるように育乳に励みたいです（水湊さんはFカップ）。自分磨きもがんばります！

マネージャー氏によれば連載企画も検討中とのことだし、同誌の「顔」として遠からず表紙に起用されるのではないだろうか。9月21日に開催される「週刊実話プール大撮影会」にも参加予定だ。埼玉県越谷市のアルネットホームスマイルパークしらこばと（しらこばと水上公園）にて。