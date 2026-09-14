アイドルグループ「JAPANARIZM」（略称：ジャパナリ）の最年長メンバーとして現役アイドル復帰を果たした成瀬かのん（なるせ・かのん）さんが、3rd DVD「ピーチライン」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：110分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月23日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

小柄（148cm）でとても可愛い成瀬さんは、アイドルだけでなくグラドルとしても大人気。2025年11月のDVDデビューから、早くも3作目の登場となったが、「これまでとは違う成瀬かのんを見せようと、自分からいくつか案を出して撮影に臨みました」と前置き。4月に千葉県の九十九里でロケが行なわれたという。

――こだわりのポイントは？

【成瀬かのん】 「彼女感」という1st＆2nd DVDのコンセプトは変えず、下乳を解禁したり、コスプレの要素を入れてみようとバニー衣装を提案したんです。特に黒のバニー衣装を披露したときは、面積が小さすぎてスタイリストさんが手縫いで布を追加するほど。ドキドキが止まりませんでした。

――それ以外のシーンの紹介を。

【成瀬かのん】 海でオレンジのビキニになって日焼け止めを塗ったり、競泳水着で家の掃除をしたり、下乳が見えるくらいショート丈のTシャツでピラティスとかも。歴代作品はみんなそうなのですが、ベッドの上でじゃれ合うところがファンの方々から好評でした。やっぱり距離が近いからかな？

――オススメは？

【成瀬かのん】 今作はラストに収録されている青の浴衣姿にしたいです。色も自分で決めたし、はだけていくと大人っぽい紫色のランジェリー。「実はこんなに色っぽいんだぞ」という夢を抱かせるようなシーンに仕上がりました。撮影時間も長かったですが、自分の意思が最も反映されていると思います。

――実際の恋愛観も聞かせてください。

【成瀬かのん】 まもなく（9月10日で）30歳になりますが、結婚願望などはあまりないし、そのおかげでこんなにグラビアをがんばれているんじゃないかなと。これからもみなさんの彼女として、夢を見せ続けていきたいです（笑）。

9月27日には、生誕祭「成瀬かのん BIRTHDAY LIVE 2026」を渋谷DESEOで開催する予定。「30代なりの魅せる部分を見つけてSNSで発信していきたいし、グラビアもあと10年くらいは続けたいです！」と意気込みを語った。JAPANARIZMだけでなく、兼務するOGアイドルグループ「BLACK PRINCESS」のメンバーも登場するので要チェックだ。