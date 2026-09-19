「はざきP」として、ボカロ曲「風呂キャンセル界隈 feat.初音ミク」を発表。趣味を活かした音楽制作でも注目されている波崎天結（はざき・あゆ）さんが、9th DVD「Rose Hip」（発売元：竹書房、収録時間：149分、価格：4730円）の発売記念イベントを9月5日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

令和の美脚クイーンとして名を馳せる波崎さんを、「実はヒップもすごかった！」というコンセプトの下で撮影したのが今作。約1年ぶりのリリースだし、本人がいろいろ考え抜いた末に出した企画だったという。ロケは6月初旬に都内近郊で行なわれている。

――これは興味深いですね。

【波崎天結】 この1年くらい、仕事が伸び悩んでいたので、勢いを取り戻したかったんです。でもどうやれば良いのだろう……と考えたとき、お尻をフィーチャーして喜んでもらうのはどうかなと。いままで以上に攻めた内容になりました。

――具体的には？

【波崎天結】 ローライズのショーツを投入したことです。きれいな自然光の庭でデニムパンツを脱ぐときに見せているのですが、美しいグラビアのポージングとともにギリギリまでがんばりました。ファンの方々からも好評だったのがうれしかったです。

――それ以外の挑戦は？

【波崎天結】 下乳でもさらに踏み込んでいること。ビキニや競泳水着を含めて、全体的にいままで以上に布面積の小さな水着が多く、肌の露出でがんばっているので注目してほしいです。

――はざきPで楽曲の発表もありましたね。

【波崎天結】 視聴したファンの方々から「今日はお風呂に入りましたか？」と聞かれるようになりました（笑）。引き続き制作を進めているので、近いうちに2曲目を発表できると思います。

9月22日に開催される、Gスタのプール撮影会「SPLASH SUMMER ～Happy Yellow Edition～ DAY3」にも参加予定。「2026年ラストのプール撮影会になるので、素敵な夏の終わりをみなさんと迎えたい」とファンに呼びかけた。埼玉県熊谷市にあるアルネットホームスマイルパークしらこばと（しらこばと水上公園）にて。