超黒髪ロングの可愛い系。「いま一番清楚なグラドル」のキャッチコピーで知られる五百木いお（いおき・いお）さんが、制服美少女誌「Cream 2026年10月号」（発行元：メディアックス、定価：2750円）の掲載記念イベントを9月7日、神保町の書泉グランデで開催した。

令和最強の妹系の地位を確立した入間ゆい（いるま・ゆい）さんと並び、Creamのアイコンと呼べる存在に成長した五百木さん。表紙を飾るのはちょうど1年ぶりで通算2度目。巻頭から全16ページの大ボリュームで可愛い制服姿などを披露している。恒例のイベント参加特典は、特製チェキホルダー（5冊購入）とアクリルフォトパネル（7冊購入）だけでなく、A1判の表紙ポスター（10冊購入）も用意された。

――圧巻のボリュームですね。

【五百木いお】 7月に2回に分けて都内のスタジオで撮影したのですが、ボルドー色のカーディガンを羽織ったりして、（発売日に合わせて）秋めいた制服姿にしようかなと。白のブラウスを着崩す大胆な展開で、残暑を乗り切れるグラビアに仕上がりました。

――オススメは？

【五百木いお】 後半からになりますが、鮮やかなグリーンの競泳水着のグラビアです。お団子ヘアでさわやかに撮っていただきました。髪はツインテールやハーフツインが多いので、結構レアじゃないかなと思います。

――ファンから評判は？

【五百木いお】 三つ編みと可愛いピンク色のランジェリーで、普段とは違うおしゃれ感を意識した中盤のグラビアが気に入っていただけました。笑顔でひよこのおもちゃを持った写真は、副編集長（西永彩奈さん）の指示によるものなので、こちらも楽しんでほしいです。

――アイドルグループ「Melmi（メルミー）」の活動はいかがですか？

【五百木いお】 メンバーは発足時（2024年5月）より増えて9人になりましたが、ちょうど京都遠征ライブを終えたばかり。地元の開催は初めてだったし、すごく楽しく過ごせました。10月と11月は強化月間で活動に力を入れるので、SNSでチェックしてほしいです。

このイベントから約1週間後、待望の1st写真集「IO：N」（11月20日発売、ワニブックス刊）の情報が解禁。翌日の11月21日に秋葉原の書泉ブックタワーにて、お渡し会の開催も決まったのでスケジュールを空けて備えよう。