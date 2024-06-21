ASRock、最新ゲーミングモニター体験イベントを10月3日に秋葉原で開催

ASRockは、「Taichi」および「Phantom Gaming」シリーズの有機ELゲーミングモニターの発表を記念し、10月3日（土）に秋葉原のLIFORK AKIHABARA IIにて「ASRock最新ゲーミングモニター体験イベント」を開催する。本イベントは事前登録不要かつ参加無料であり、誰でも気軽に立ち寄ることができる内容となっている。

会場では、BTOメーカー各社の協力によりAMD Ryzen™ プロセッサーとAMD Radeon™ グラフィックスを搭載したパソコンが用意され、最新の有機ELゲーミングモニターを組み合わせた環境でゲームの試遊を楽しめる。さらに、「Computex Taipei 2026」で展示された水冷CPUクーラーの特別展示も行なわれるほか、試遊体験とアンケート回答を行った来場者を対象に豪華景品が当たる抽選会も実施される。

また、ステージイベントにはMCとして野々宮ミカ氏が登壇するほか、ゲストにストリーマーのまさのりch氏やAMDの佐藤氏、そしてASRockの原口氏を迎え、最新製品の魅力を多角的に伝える。当日の模様はASRock Japanの公式YouTubeチャンネルでも配信される予定であり、遠方からの視聴も可能である。イベントの詳細や最新情報は、公式サイトや公式Xアカウントにて順次案内される。