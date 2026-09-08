【宇都宮】いつもは見られない特別エリアへ。秋の一夜だけ見られる石の秘境の別の顔「AURORA in OYA」限定イベント開催

そそり立つ石壁に囲まれた夜道を歩いてみませんか？

栃木県宇都宮市大谷町周辺で採れる特産品「大谷石」を切り出すために作られた大谷石採石場跡地は、地下30mに野球場が1つ入るほどの巨大な空間が広がる、ふだんから多くの人が訪れる一大観光スポット。夜間には、大谷石の景観を光で彩る夜間ライトアップ「AURORA in OYA」が開催されていますが、この秋、1夜だけの特別なイベントが開催されます。

石の秘境で、好奇心を刺激する4つの夜間限定体験

2026年9月21日（月・祝）、大谷コネクトを中心に行われる「AURORA in OYA 限定イベント」は、「大谷ミステリーツアー」「ランタンナイトウォーク」「周遊型ミッションゲーム」「キッチンカー＆マルシェ出店」の4つイベントで構成されるライトアップ期間中の特別な一夜。

開催は夕方5時から夜8時まで。予約もお金もいりません。

一番惹かれるのは、普段は決して入れないエリアへ潜入する「大谷ミステリーツアー」です。頼りないランタンの灯りだけを頼りに、薄暗い岩肌の奥へと足を踏み入れる45分間。18時、19時、20時からの3回で、各回先着15人ほどしか案内してくれません。

自分のペースで歩きたいなら、80個ほど用意された貸し出しランタンを下げて夜風に吹かれる散策「ランタンナイトウォーク」がおすすめ。

会場で用紙を受け取って隠れた光を探すミッションゲームに没頭する「周遊型ミッションゲーム」に参加するのもいいかも。

歩き疲れたら、夜8時半まで明かりが灯る広場へ向かいましょう。この日特別に出店されるキッチンカーとマルシェで、香ばしいハンバーガーや台湾スイーツを片手に、ライトアップされた巨岩を見上げる時間は、何にも代えがたいごちそうです。

ランタンのオレンジ色の光に揺れる大谷石採掘場は、まるで古い映画のワンシーンのよう。秋の涼やかな夜風を感じながら、五感すべてでゆったりと心地よい夜の散歩を満喫できますよ。

大谷地域夜間ライトアップ（AURORA in OYA） 限定イベント

●開催日: 2026年9月21日（月・祝）

●開催時間：午後5時～午後8時※マルシェは午後8時30分まで

●開催場所: 大谷コネクトを中心に実施（栃木県宇都宮市大谷町1271-2）

●主なプログラム:

大谷ミステリーツアー: ガイド引率による特別ルート探検

ランタンナイトウォーク: ランタン貸出による自由散策

周遊型ミッションゲーム: ライトアップ箇所の「特徴的な光」を探す散策ゲーム

マルシェ: ストリートフードやスイーツが揃う飲食出店



【大谷地域夜間ライトアップ（AURORA in OYA）】

●点灯期間: 2027年3月22日（月）まで毎日実施

●開催時間: 午後6時～午後9時

●点灯範囲: 大谷コネクト、大谷公園、大谷景観公園 間