【宇都宮】いつもは見られない特別エリアへ。秋の一夜だけ見られる石の秘境の別の顔「AURORA in OYA」限定イベント開催
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
そそり立つ石壁に囲まれた夜道を歩いてみませんか？
栃木県宇都宮市大谷町周辺で採れる特産品「大谷石」を切り出すために作られた大谷石採石場跡地は、地下30mに野球場が1つ入るほどの巨大な空間が広がる、ふだんから多くの人が訪れる一大観光スポット。夜間には、大谷石の景観を光で彩る夜間ライトアップ「AURORA in OYA」が開催されていますが、この秋、1夜だけの特別なイベントが開催されます。
石の秘境で、好奇心を刺激する4つの夜間限定体験
2026年9月21日（月・祝）、大谷コネクトを中心に行われる「AURORA in OYA 限定イベント」は、「大谷ミステリーツアー」「ランタンナイトウォーク」「周遊型ミッションゲーム」「キッチンカー＆マルシェ出店」の4つイベントで構成されるライトアップ期間中の特別な一夜。
開催は夕方5時から夜8時まで。予約もお金もいりません。
一番惹かれるのは、普段は決して入れないエリアへ潜入する「大谷ミステリーツアー」です。頼りないランタンの灯りだけを頼りに、薄暗い岩肌の奥へと足を踏み入れる45分間。18時、19時、20時からの3回で、各回先着15人ほどしか案内してくれません。
自分のペースで歩きたいなら、80個ほど用意された貸し出しランタンを下げて夜風に吹かれる散策「ランタンナイトウォーク」がおすすめ。
会場で用紙を受け取って隠れた光を探すミッションゲームに没頭する「周遊型ミッションゲーム」に参加するのもいいかも。
歩き疲れたら、夜8時半まで明かりが灯る広場へ向かいましょう。この日特別に出店されるキッチンカーとマルシェで、香ばしいハンバーガーや台湾スイーツを片手に、ライトアップされた巨岩を見上げる時間は、何にも代えがたいごちそうです。
ランタンのオレンジ色の光に揺れる大谷石採掘場は、まるで古い映画のワンシーンのよう。秋の涼やかな夜風を感じながら、五感すべてでゆったりと心地よい夜の散歩を満喫できますよ。
大谷地域夜間ライトアップ（AURORA in OYA） 限定イベント
●開催日: 2026年9月21日（月・祝）
●開催時間：午後5時～午後8時※マルシェは午後8時30分まで
●開催場所: 大谷コネクトを中心に実施（栃木県宇都宮市大谷町1271-2）
●主なプログラム:
大谷ミステリーツアー: ガイド引率による特別ルート探検
ランタンナイトウォーク: ランタン貸出による自由散策
周遊型ミッションゲーム: ライトアップ箇所の「特徴的な光」を探す散策ゲーム
マルシェ: ストリートフードやスイーツが揃う飲食出店
【大谷地域夜間ライトアップ（AURORA in OYA）】
●点灯期間: 2027年3月22日（月）まで毎日実施
●開催時間: 午後6時～午後9時
●点灯範囲: 大谷コネクト、大谷公園、大谷景観公園 間
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