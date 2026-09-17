ギガバイトブースでモニター内蔵激ヤバMOD PCを発見。こんなの、ロマンの塊やんか。【TGS2026特集】

幕張メッセで、開催中の東京ゲームショウ2026。本日は初日！

ギガバイト（AORUS）のブースでは、モニターを内蔵したMOD PCを展示中。ストリートファイター6を対戦プレイすることをコンセプトにしているのか、コントローラースタンドを2つ分備えています。ロマンがあるなあ。

そのほかにも、NVIDIAやAMDのビデオカードを内蔵したPCを展示しており、『ファイナルファンタジー』シリーズや、『ドラゴンズドグマ2：ダークアリズン』が試遊できます。

また、レーシングシミュレーター用コントローラーを使って『Forza Horizon 6』の試遊も。ゲーム好きにとっては、夢のような空間です。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！