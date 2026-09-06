いつもは昼間に眺めるだけの庭園を今夜は独り占め！　普段は泊まれない仙台のオアシスで過ごす「海の手オクトーバー・ネスト 2026」

バラやハーブが咲きほこり、季節ごとの野菜を収穫できる農園センター。農とのふれあいを目的としたこの施設の閉園後、誰もいなくなった夜の庭園を独り占めできるとしたらどうでしょう？

せんだい農業園芸センターでは、食・宿泊・体験を満喫する特別な1泊2日、「海の手オクトーバー・ネスト2026」、秋限定のプレミアムな滞在プランを案内中です。

秋の浜辺でアウトドア滞在型滞在イベント

仙台市東部の「せんだい農業園芸センターみどりの杜」では、2026年10月1日から31日までの1カ月間、滞在型イベント「海の手オクトーバー・ネスト2026」が開催されます。「秋の海辺に、泊まる理由を。」をテーマに、澄んだ空気と味覚に包まれる夜の園内を開放する特別な試みです。

日常をリセットする、3つの宿泊・滞在スタイル

過ごし方は思いのまま。快適さを手放したくないなら、シャワーや冷暖房が整ったトレーラーハウスでの宿泊。夕食の地元食材BBQに舌鼓を打ち、朝は羽釜で炊き上げた新米をいただく至福の流れが待っています。

芝生で焚き火の温もりに浸りたい方には、土日祝限定のキャンプ＆デイキャンプが心地いいはず。レンタル機材が揃っているため、手ぶらに近い気楽さで秋の夜空を見上げられます。

電源などを備えた車中泊エリアもあり、愛車とともに自分だけの拠点を構えるのも面白い選択です。

静まり返った広場を歩き、潮風を含んだ草の匂いを深く吸い込んでみる。いつもと少しだけ違う10月の夜を、誰と過ごしますか？ 秋が足早に通り過ぎてしまう前に、記憶に残る一夜を探しに出かけてみてください。

海の手オクトーバー・ネスト2026

●開催期間：2026年10月1日(木)～10月31日(土)

※休園日を除く27日間

●会場：せんだい農業園芸センターみどりの杜

●住所：仙台市若林区荒井字切新田13-1

●料金：各プランにより変動。

※詳細・予約はホームページにて