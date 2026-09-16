PixioのポータブルモニターPX160WAVEに新色3種、ベージュ・ミントグリーン・パステルパープルが登場

Hameeは9月15日、ゲーミングモニターブランド「Pixio（ピクシオ）」のポータブルモニター「PX160WAVE」シリーズに新色ベージュ、ミントグリーン、パステルパープルを追加し、販売を開始した。価格は各23,980円で、購入先はPixio公式ストア、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング店だ。

PX160WAVEは、15.6インチのFHD液晶と60Hz駆動、IPSパネルを備えたポータブルモニターだ。厚みはおよそ10.1mm、重量はおよそ0.75kgで、持ち運びやすさを重視した設計となる。新色3種は、ナチュラルやアースカラー、くすみパステルといった近年のインテリアトレンドを反映しており、デスク周りに置いたときのなじみの良さが特徴だ。

接続性も実用的だ。Mini HDMI1.4×1、Type-C（USB3.1 Gen1）×2、イヤホンジャックを搭載し、ノートPCやゲーム機、タブレットなど幅広い機器に対応する。さらに、Adaptive Sync、Black Equalizer、フリッカーフリー、ブルーライトカット、Overdrive、HDRといった表示支援機能も備え、映像視聴からゲーム用途まで幅広く使える仕様だ。

加えて、モニターカバーはスタンドとしても機能し、ケーブル3種が同梱されるため、届いてすぐ使い始めやすい点も魅力だ。上下左右178度の広視野角を持つIPSパネルに加え、スピーカーも内蔵しているため、外付け機器を最小限にして動画やゲームを楽しめる構成となる。カラーバリエーションで個性を出しつつ、機能面でも日常使いに応える1台だ。