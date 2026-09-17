最大720HzのOLEDモニター登場へ！ ASUS ROG、56gマウスも国内展開

ASUS JAPANは9月17日、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」の競技向け新シリーズ「ROG Ace Collection」を国内展開すると発表した。対象は24.5インチOLEDゲーミングモニター3製品と、eスポーツ向けゲーミングマウス「ROG Gladius IV Ace」の計4製品だ。

ROG Ace Collectionは、プロチームやeスポーツプレイヤーの知見を取り入れ、スピード、精度、操作性を重視して設計された競技向けデバイス群だ。最大720Hz対応の「ROG Swift OLED PG259QWS Ace」、最大540Hz対応の「ROG Strix OLED XG259QWPG Ace」、最大360Hz対応の「ROG Strix OLED XG259QDNS Ace」に加え、56gの軽量設計を採用した「ROG Gladius IV Ace」をそろえ、モニターからマウスまで一体で競技環境を支える構成となる。

最上位のROG Swift OLED PG259QWS Aceは、24.5インチ・フルHDのTandem WOLEDパネルを採用し、最大720Hzのリフレッシュレートと0.02ms（GTG）の応答速度を実現する。TrueBlack Glossyコーティングや最大1,700nitsのピーク輝度、Dolby Vision対応により、激しい動きでも鮮明さと高いコントラストを両立する設計だ。独自のポジションセンサーも備え、設置位置の再現性を高める。なお、本製品は「PGL CS2 Major Singapore 2026」の公式モニターにも選定されているという。

ROG Strix OLED XG259QWPG Aceは同じく24.5インチ・フルHDのTandem WOLED採用モデルで、最大540Hzと0.02ms（GTG）に対応する。ROG Ace OLEDモニター共通のQuick OSDや、FPS向けに調整した3種類のEsports Colorモードを備え、素早い設定変更と見やすい画作りを支援する。ROG Strix OLED XG259QDNS AceはRGB QD-OLEDパネルを採用し、最大360Hzと0.03msの応答速度に対応する。BlackShield Filmとアンチグレア・低反射コーティングにより、映り込みを抑えつつ黒の深みと鮮やかな発色を両立する。

ROG Gladius IV Aceは、スポーツ科学に基づく設計思想を採り入れたエルゴノミクスゲーミングマウスだ。本体は56gと軽量で、3g、5g、7gのウェイトを組み合わせることで7通りの追加重量設定が可能となる。最大65,000dpiのROG AimPoint Pro 65Kセンサー、最大8,000Hz対応のROG SpeedNova 8K Gen II、ハードウェア設定を切り替えるZone Mode、ブラウザ上で各種設定を行えるGear Linkに対応する。カラーは白と黒で、専用キャリーケースも付属する。