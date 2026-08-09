このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

Windows Info 第538回

Windows 11に付属の新しいOutlookでアカウント設定をする

2026年08月09日 10時00分更新

文● 塩田紳二　編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

好き嫌いに関係なく、その汎用性から
いまだ広く使われているインターネットメール

　Windows 11には、標準でOutlookが付属している。これは、「Outlook(New)」（「新しいOutlook」とも）と呼ばれ、従来Officeに含まれていたOutlookとは異なるプログラムである。Officeのものは現在では「Outlook(Classic)」とされている。ここでは、新しい方のOutlookの設定などに関して説明する。以下、「Outlook(New)」をOutlookと表記する。

今回はWindows 11に標準で搭載されているメールアプリのOutlookを設定する

　インターネット初期の頃、メール設定は雑誌などで需要のある記事だった。多数のメールクライアントがあり、それぞれで設定が異なっていたことも理由の1つだろう。しかし、メッセンジャーやSNSが人気となり、メールは人気のサービスとは言いがたくなっていった。それとともにGmailやOutlook.comのように簡単に利用できるウェブメールが一般化した。

　とはいえ、その汎用性や添付ファイルの使用などを考えると、メールにもメリットがあって、いまだに広く使われている。一方で多くのユーザーが知っていたメール関連の設定は忘れ去られてしまった。

　また、Outlookに関していえば、ときどきアプリがパスワードを忘れたり、受信がうまくいかない（大抵はメールアカウントを作り直すとうまくいく）といったトラブルもあるようだ。そこでここでは、設定をある程度進められるように基本的な方法を解説していきたい。

主要なウェブメールサービス以外では
手動でサーバー名や各種設定情報を入力する必要がある

　Outlookは、標準で以下のメールプロバイダーに対応しており、これらを利用している場合はメールアドレスとパスワードの入力程度でアカウント登録が可能だ。もし、これらを使う場合は大きな問題はないだろう。

　問題は、これ以外のメールサービスやISPのメールである。一般的に電子メールサービスは、プロバイダー側に設置されたサーバーを使い、メッセージの受信プロトコルには、IMAP（IMAP4と表示されることも）とPOPの2種類しかない。そして接続に必要な情報は、ISPなどがホームページなどで公開している情報から得るしかない。

　つまり、Outlookの設定のうち半分は解説できるものの、細かなパラメータ（たとえば接続ポート番号など）は、ISP側から入手しない限りはわからない。だから、まずは、メールサービスを運営しているISPなどのプロバイダーから接続情報を得ることで、設定作業の半分、もしくは90％が完了する。なんとしても、これを見つけるのが最優先の課題だ。

　もし、POPとIMAPの両方がサポートされていたら、今からならIMAPを選択すべきだ。いまさらPOPをわざわざ選ぶ必要はない。あえて言えば、POPはそれにしか対応できない古いメールアプリケーションのために残っているようなものだ。

　メール関連の設定では、同じ設定項目に対して、別の名前が使われることがある。慣れたユーザーなら、サーバーの「ホスト名」と「ドメイン名」が同じ設定項目を意味していることがわかるが、初心者ではそうはいかない。ここでは、Outlookの設定項目名に対してできるだけ他の表現を併記するようにした。

　IMAP4による接続に必要な情報には、以下のものがある。

メールアドレス（ログインユーザー名）
IMAPサーバーのパスワード（接続パスワードと同じ場合もある）
IMAP受信サーバー（ホスト名。IMAPサーバーのドメイン名）
ポート番号（143や993が多いが他の数値の場合もあり）
セキュア接続タイプ（暗号化方式、セキュリティ方式と呼ばれることも）

　サーバーのドメイン名は、たとえば、「imap.プロバイダードメイン.ne.jp」のようなものだ。ポート番号は、3～4桁の数字である。接続形式は「SSL」「TLS」「StartTLS」といったもの。Outlookでは「SSL/TLS」「StartTLS」「なし」の3つから選ぶことしかできない。もしプロバイダー側に情報がなくても、この3つを順に試せばいい。

　次に必要になるのがSMTP（Simple Mail Transfer Protocol）サーバーに関する接続情報だ。SMTPは、メールを送信する場合のプロトコルで基本的にはSMTP以外の選択肢はない。簡単に言えばメールサービスは、メール送信用のSMTPサーバーと、受信のためのIMAPサーバーから構成されている。ただし、ハードウェアとしては同一のものであることは少なくない。このため、前述のIMAPサーバーとパスワードやサーバーのドメイン名を共有することがある。

　Outlookでは以下の情報が必要になる

SMTPサーバーのログインアカウントとパスワード（IMAP側と共通の場合が多い）
SMTP送信サーバーのホスト名（ドメイン名、IMAPと共通のことが多い）
ポート番号（25または587が多い）
セキュア接続タイプ（IMAPと同様）

　以上の情報があれば、Outlookの設定が可能になる。具体的には設定ページのアカウントで設定する。アカウントとは登録情報のことで、契約しているISPなどに作られる「顧客情報」であり、利用者側からみれば、利用時のユーザー名（これをアカウント名と呼ぶ場合がある）とパスワードである。

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン