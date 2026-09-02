ノスタルジックな小樽の散歩道が屋外美術館に。歴史とアートを同時に感じる「炭鉄港アートプロジェクト2026」
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
この秋の小樽旅行は、びっしり予定を詰め込まなくても大丈夫。古い街並みの影や潮の匂いを感じられる手宮線跡のレール沿いをゆっくり進むだけで、歴史と現代アートを共に感じられるプロジェクトが開かれます。それが、「炭鉄港アートプロジェクト2026」です。
なにげない散歩道が特別な鑑賞体験に
9月13日（日）〜10月4日（日）の期間、歴史的遺産と現代アートが響き合う期間限定イベント「炭鉄港アートプロジェクト2026」が開催されます。
かつて北海道の近代化を力強く牽引した「石炭・鉄・港」の歴史を今に伝える日本遺産「炭鉄港（たんてつこう）」。その舞台のひとつである港町・小樽の観光名所として親しまれている散策路「手宮線跡」の屋外空間と、国の重要文化財である「旧手宮鉄道施設」を舞台に、美術家・高橋喜代史さん、今村育子さん、彫刻家・渡辺元佳さんの作品が展示されます。
街歩きのついでにふらりと立ち寄れる「手宮線跡」。旧国鉄手宮線の線路跡が残る爽やかな遊歩道（市立小樽文学館・美術館横）には、美術家・高橋喜代史氏による作品が登場。秋空の下、のんびり歩きながら予約不要・観覧無料で気軽にアートに触れられます。
重要文化財である旧手宮鉄道施設にある「貯水槽」には今村育子氏、「危険品庫」には彫刻家・渡辺元佳氏の作品を展示。歴史ある産業遺産の中に、アート作品群による静謐で非日常的な空間が広がっています。
初日限定！能楽堂で楽しむ舞と音楽の無料ライブ
開幕日となる2026年9月13日（日）には、風情ある佇まいの「小樽市公会堂（能楽堂）」にてオープニングイベントが実施されます。 プロジェクトの趣旨や展示作品を紹介するシンポジウムに加え、能・日本舞踊・縄文太鼓・ピアノ＆歌唱が織りなす豪華なライブパフォーマンスを披露。格式ある能楽堂という特別な空間で、歴史と現代の表現が融合する迫力のステージを無料で体感できます（事前申込不要）。
清々しい小樽の秋風の中、ありのままの歩幅、自分のペースで、炭鉄港の歴史に触れ、同時に新しい芸術の波を感じてみてください。
炭鉄港アートプロジェクト2026
●開催期間：2026年9月13日（日）～10月4日（日）※アート展示期間
●展示場所：
（１）手宮線跡（市立小樽文学館･市立小樽美術館横）（小樽市色内1丁目9番5号付近）
（２）重要文化財「旧手宮鉄道施設」貯水槽・危険品庫（小樽市総合博物館本館内）（小樽市手宮1丁目3番6号）
※鑑賞時間は小樽市総合博物館本館の営業時間に準ずる
●入場料：
（１）無料
（２）博物館入館料が必要
【オープニングシンポジウム・ライブ】
●開催日時：2026年9月13日（日）13:30～15:30（予定）
●会場：能楽堂（小樽市公会堂内）
●住所：小樽市花園5丁目2番1号
●参加費：無料
※事前申し込み不要
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