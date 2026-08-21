土日の予定、決まった？　東北6県をまるごと体験できる週末を仙台で「ハイウェイフェスタとうほく2026」

「東北6県を足跡一つで巡る週末」なんて、どんな贅沢でしょうか。仙台にある公園で、そんな夢が叶う9月です。

週末の予定に迷う方へ。遠出する体力はないけれど、新しい刺激を求めている。きっと、多くの人が同じ気持ちを抱えているはずです。その期待に応えてくれるのが、2026年9月5日（土）・6日（日）に仙台市勾当台公園で開催される「ハイウェイフェスタとうほく2026」。23回目を迎えるこのイベントは、累計約100万人を動員してきた歴史を誇る、東北の縮図とも言える祭りです。

まるで1日で東北を一周したような満足感

会場を歩くだけで、各地をドライブ旅しているようなワクワク感を味わえるのがこのイベント最大の魅力です。

高速道路で結ばれた6県の魅力が、わずか数時間の歩行距離に凝縮されます。青森の五所川原立佞武多囃子の迫力ある鼓動、秋田のなまはげ太鼓の陰鬱さと華やぎ、宮城の仙台すずめ踊りの鮮やかな色彩、そして福島のフラダンスまで。各地が自慢する郷土芸能が次々と披露されるステージは、想像以上の熱気を孕んでいます。

食へのこだわりも、また特別です。青空の下、気になっていたけれど現地まで足を運べなかった各地の名物がずらりと並びます。家族や友人とシェアしながら食べ比べれば、次の旅行先が決まるかもしれません。さらに、道路パトロールカーや高所作業車といった普段は触れられない車両への乗車体験や、豪華な名産品が乗った巨大すごろくなど、大人も子供も夢中になる要素が散りばめられています。

地下鉄勾当台公園駅から徒歩すぐの立地は、手ぶらで訪れるのに最適。入場は無料です。9月9日（土）・10日（日）の2日間、東北の秋の恵みと活気を存分に味わえるとっておきのイベントですよ。

ハイウェイフェスタとうほく2026

●開催日: 2026年9月5日（土）・6日（日）

●時間: 10:00〜16:00（雨天開催、荒天中止）

●会場: 宮城県仙台市 勾当台公園（市民広場・野外音楽堂等）

●入場料: 無料