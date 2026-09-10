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RTX Sparkには2つのSKUが!!＝HPが薄型AIノートPC「HP OmniBook Ultra 16 / X 14」を発表

2026年09月11日 00時01分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

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　米HPはNVIDIAの「RTX Spark」を搭載した次世代WindowsノートPC「HP OmniBook Ultra 16」と「HP OmniBook X 14」、ならびにデスクトップPC「HP OmniDesk」を発表した。

RTX Sparkは
CPU20コア・GPU6144コアと
CPU18コア・GPU5120コアの2種
HP OmniBook Ultra 16

「HP OmniBook Ultra 16 / X 14」を発表

　HP OmniBook Ultra 16は15.73mmという世界最薄クラスの筐体でありながら、高い冷却性能を維持するために、HPのコンシューマー向け製品として初めてタワーヒンジおよびトランク構造を採用した。

　大型ヒートパイプとデュアル超薄型ファンを組み合わせてエアフローと放熱を最大化している。

「HP OmniBook Ultra 16 / X 14」を発表

　HP OmniBook Ultra 16のプロセッサー（CPU）には、20コアCPUを備えたNVIDIA RTX Spark N1X、または18コアCPUを備えたNVIDIA RTX Spark N1Xが用意されている。

　グラフィックス（GPU）は、6144コアGPUのNVIDIA Blackwell RTX、または5120コアGPUのNVIDIA Blackwell RTXを選択できる。

　メインメモリーには、オンボードのLPDDR5x-9400 MT/sが採用され、容量は32GB、64GB、128GBの選択肢がある。ストレージ（SSD）は、1/2TB PCIe Gen5。

「HP OmniBook Ultra 16 / X 14」を発表

　ディスプレイは、16インチ（40.6 cm）の3K解像度（2880×1800）OLEDパネルで、マルチタッチ操作、最大120Hzのリフレッシュレート、0.2msの応答速度に対応する。さらにCorning Gorilla Glass 3、SDR 500 nits、HDR 1100 nits、DCI-P3 100%カバー、VESA True Black HDR 1000認定などの仕様を備えている。

「HP OmniBook Ultra 16 / X 14」を発表

　インターフェースは、USB Type-C 40Gbps（USB Power Delivery 3.1、DisplayPort 2.1、HP Sleep and Charge対応）が2ポート、USB Type-A 10Gbpsが2ポート、ヘッドフォン/マイクコンボジャックが1ポート、microSDメディアカードリーダーが1ポート搭載される。

「HP OmniBook Ultra 16 / X 14」を発表

　バッテリー駆動時間は最大17時間（99Whバッテリー）で、140W USB-C GaNパワーアダプターを使用することで約30分で最高50%までの急速充電が可能である。

「HP OmniBook Ultra 16 / X 14」を発表

　本体サイズは355.8×256.5×15.7mmで、重量は2.22kgだ。

　発売時期は2026年秋にHP.comおよびBest Buy等で予定されており、価格は発売時期が近づいた段階で公表される予定である。

「HP OmniBook Ultra 16 / X 14」を発表

SSDをGen4とGen5から選択可能
HP OmniBook X 14

 

「HP OmniBook Ultra 16 / X 14」を発表

　HP OmniBook X 14は、持ち運びやすさを重視するクリエイターやデベロッパー、AI愛好家向けに作られた14インチの薄型軽量モデルである。

　13.53mmと極めてスリムでありながら、MIL-STD規格のテストに適合する耐久性を備える。冷却システムにはデュアルファンとデュアルヒートパイプ、リアサーマルレイアウトを採用している。

「HP OmniBook Ultra 16 / X 14」を発表

　HP OmniBook X 14のプロセッサー（CPU）には、20コアCPUを搭載したNVIDIA RTX Spark N1X、あるいは18コアCPUを搭載したNVIDIA RTX Spark N1Xを選択できる。

　グラフィックス（GPU）は、6144コアGPUのNVIDIA Blackwell RTX、または5120コアGPUのNVIDIA Blackwell RTXを選択可能である。

「HP OmniBook Ultra 16 / X 14」を発表

　メインメモリーは、オンボードのLPDDR5x-9400 MT/sで、32/64/128GBの構成が用意されている。ストレージ（SSD）は、1または2TBでPCIe Gen5またはGen4から選択できる。

「HP OmniBook Ultra 16 / X 14」を発表

　ディスプレイは、14インチ（35.6 cm）の3K解像度（2880×1800）OLEDパネルを採用しており、マルチタッチ対応、最大120Hzリフレッシュレート、0.2ms応答速度、Corning Gorilla Glass 3、SDR 500 nits、HDR 1100 nits、DCI-P3 100%カバー、VESA True Black HDR 1000認定を満たす。

　インターフェースは、USB Type-C 40Gbps（USB Power Delivery 3.1、DisplayPort 2.1、HP Sleep and Charge対応）が2ポート、USB Type-A 10Gbpsが2ポート、ヘッドフォン/マイクコンボジャックが1ポート装備されている。

「HP OmniBook Ultra 16 / X 14」を発表

　本体サイズは312.9×222.0×13.5mmで、重量は1.71kg。

「HP OmniBook Ultra 16 / X 14」を発表

　80Whのバッテリーにより最大15時間の駆動を実現し、約30分で50%まで充電可能な急速充電にも対応する。

　発売は2026年秋にHP.comなどで予定されており、価格は発売時期が近づいた際に発表される。

「HP OmniBook Ultra 16 / X 14」を発表

ミニPCも発表
HP OmniDesk

 

「HP OmniBook Ultra 16 / X 14」を発表

　NVIDIA RTX Sparkを搭載したコンパクトなデスクトップPC。常時オン（always-on）のパフォーマンスを提供し、ユーザーが離席している間も長時間実行されるAIエージェントやタスクを継続処理できるように設計されている。

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