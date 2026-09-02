DellがIFAで個性派モバイルノートPC「Dell 14S」にゲーミングディスプレー2モデルを発表

デルはIFA2026に向けて、14インチノートPC「Dell 14S」、プロeスポーツチームと共同開発された超高速560Hz駆動の24.5インチゲーミングモニター「Alienware 25 AW2527HX」、そして高精細な4K解像度と最新のタンデムOLED技術を融合させた32インチモニター「Alienware 32 AW3226Q」を発表した。
実用性と個性を両立したモバイルノートPC
「Dell 14S」
Dell 14S（DS14270）は、耐久性テストをクリアしたプレミアムな3ピースのメタルボディを採用し、洗練されたデザインと優れた携帯性を特徴とするノートPCである。Linen、Dusty Rose、Washed Denim、Velvet Greenの4色のカラーバリエーションを展開しており、ユーザーの個性に合わせた選択が可能となっている。
CPUは「Intel Core 7 350」（6コア、最大4.8 GHz）または「Intel Core 5 320」（6コア、最大4.6 GHz）を搭載。グラフィックスはCPU内蔵の「Intel Graphics」を使用する。
メインメモリーは8GB（LPDDR5x, 7467MT/s, オンボード, シングルチャネル）または16GB（同仕様）から選択が可能。ストレージとなるSSDは、「256 GB」「512 GB」「1 TB」（いずれもM.2 PCIe NVMe SSD） が用意されている。
ディスプレーは2種類で、１つは14インチFHD+（1920 x 1200）、60Hz、300nits、sRGBカバー率100%。もう1つは2.8K（2880 x 1800）、120Hz、450nits、sRGBカバー率100%が選択可能だ。
インターフェースには、DisplayPort出力およびパワーデリバリーに対応したUSB 3.2 Gen 2（10 Gbps）Type-Cポートを2基、HDMI 1.4ポートを1基、そしてユニバーサル・オーディオ・ジャックを1基備えている。
本体サイズは313×217×12.21〜13.50 mm、最小重量は1.15kgと軽量に仕上げられている。
プロが認める超高速eスポーツモニター
「Alienware 25 AW2527HX」
Alienware 25 560Hz QD-OLED Gaming Monitor - AW2527HXは、プロeスポーツチーム「Team Liquid」からの直接的なフィードバックを反映して設計された、競技シーン向けの24.5インチゲーミングモニターだ。
従来のTNパネルから世代交代を果たしたQD-OLED Penta Tandemテクノロジーを採用し、DCI-P3 99%の広色域、Delta E未満2の精度、VESA DisplayHDR True Black 600に準拠する。
ディスプレーの最大の強みは560Hzという高リフレッシュレートと、0.03ms（gray-to-gray）という応答速度。これにより、残像感やゴーストを事実上排除した極限の明瞭さを実現している。
また、アスペクト比を4:3や3:2に瞬時に切り替えられるesports専用ボタンも備わっている。ディスプレー表面には光の反射を抑えるマットなAGLRコーティングが施されている。焼き付き対策としては、画素ごとに制御するAIアルゴリズムや熱を拡散するグラファイトシートが搭載されており、3年間の焼き付き保証も付属する。
インターフェースには、DSCによる遅延を発生させずにフル帯域幅で接続できるDisplayPort 2.1（UHBR 13.5）を採用している。
本体デザイン面では、キーボードを斜めに配置するプレイヤーのために極めて小型で回転可能な台座を採用した。さらに、一般的なモニターの調整幅を大きく上回る155mmの高さ調整が可能な伸縮式スタンドや、最大45度の後方チルト、背面フリップ式のヘッドセットハンガーなど、トーナメント環境を想定した徹底的なこだわりが詰め込まれている。
RGBストライプ・タンデムOLEDテクノロジーの4Kモニター
「Alienware 32 AW3226Q」
Alienware 32 4K OLED Gaming Monitor - AW3226Qは、32インチの16:9フラットパネルに次世代のRGBストライプ・タンデムOLEDテクノロジーを導入した高精細な4Kゲーミングモニターだ。
4層3サブピクセルのRGBストライプ構造により、1000nitsのピーク輝度（APL 3%のHDR時）、DCI-P3 99%の色域、工場出荷時キャリブレーションによるDelta E未満2の精度、VESA DisplayHDR True Black 400、そしてドルビービジョンに対応する。偏光レイヤーの搭載により、明るい室内でも黒が白っぽくならず、引き締まったインクのような黒を表現できるのが特徴である。
ディスプレーの基本スペックは、最大165Hzのリフレッシュレート、0.03ms（gray to gray）の高速応答速度を誇り、コントラスト比は150万:1に達する。焼き付きを能動的に監視・緩和する独自のパーソナライズされたアルゴリズムを内蔵しており、こちらも3年間の焼き付き保証が付帯する。
インターフェースはHDMI 2.1 FRLポートを2基（最大3840 x 2160、165Hz、HDR、VRR、DSC対応）とDisplayPort 1.4ポートを1基搭載。さらに、USB Type-A 5Gbpsダウンストリームポートを2基（背面に1基、前面にバッテリー充電1.2対応のものが1基）、USB Type-B 5Gbpsアップストリームポートを1基、そして最大15Wの電力供給に対応した前面のUSB-C 5Gbpsダウンストリームポートを1基備えている。
筐体デザインにはAlienwareの最新デザイン言語「AW30」が適用され、4辺極細ベゼルが採用されている。ベゼル幅は上部が7.73 mm、左右が8.12 mm、下部が14.41 mmとなっている。付属のスタンドは、110 mmの範囲で高さ調整が可能で、チルトは-5度から21度、スイベルは左右に-20度から20度の調整幅を持つ。
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