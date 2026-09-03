LenovoがIFA2026でRTX Spark搭載のクリエイター向けペン入力PCなど新Yogaシリーズを発表





レノボは、ドイツ・ベルリンで開催された「Lenovo Innovation World at IFA 2026」において、Yogaシリーズの最新ラインアップを発表した。

RTX Sparkを採用し、高性能なローカルAI処理に対応するプレミアムノートPCや、ペン入力を極めたAndroidタブレットなどが登場した。

RTX Spark搭載で

16.7mm厚、1.65kgを実現

Lenovo Yoga Pro 9n

(15インチ、Gen11)

Lenovo Yoga Pro 9nは、NVIDIA RTX Sparkテクノロジーを搭載し、クリエイターやデベロッパー向けに設計されたプレミアムノートPCである。

ローカル環境で高度なAI開発、コンテンツ制作、ソフトウェア開発、3Dレンダリングを行うユーザーに最適な性能を備える。複数のAIエージェントを協調させることで複雑なクリエイティブ作業を自動化し、さらに本格的なRTXゲーミングにも対応する。

冷却面ではLenovo X Powerサーマルアーキテクチャを採用し、スリムな筐体でありながら持続的なパフォーマンスを維持する。また、高解像度の9.2MP IRカメラやペン入力に対応した感圧 Force Padを搭載している。

プロセッサーには、最大20コアのNVIDIA Grace CPUと、最大6144コアのNVIDIA Blackwell RTX GPUで構成されるNVIDIA RTX Sparkを採用。

メインメモリーは、最大128GBの256-bit 9400MT/s LPDDR5X（16チャンネル、ユニファイドメモリ）を選択可能。ストレージスロットは2つ備えており、合計で最大4TBまで搭載できる。スロット1には512GBまたは1TBのPCIe Gen 4 M.2 2242 SSDが、スロット2には2TBのPCIe Gen 5 M.2 2242 SSDが装着される。

ディスプレーは、15.3インチ（アスペクト比16:10）の2.5K PureSight Pro OLED（解像度2560×1600）を搭載。リフレッシュレートは48〜165Hzの可変（VRR）に対応し、ピーク輝度1100nits（HDR）、sRGB 100%およびP3 100%の色域、Dolby Vision、DisplayHDR True Black 1000認証などを備え、オプションでタッチパネル（ガラス仕様）も選択できる。

インターフェースは、左側面にHDMI 2.1、USB 3.2 Gen 2 Type-A、USB4 Type-C（USB PD 3.0およびDisplayPort 2.1対応）、3.5mmヘッドホン・マイクコンボジャックを搭載する。右側面には、常に給電可能なUSB 3.2 Gen 2 Type-A、USB4 Type-C、UHS-II対応のSDカードポートを配置している。

サイズは幅347mm、奥行き242mm、厚さは最薄部で16.7mmである。重量は1.65kgからとなっている。

RTX Saprk搭載で360度回転のクリエイターモデル

Lenovo Yoga 9n 2-in-1

(16インチ、Gen11)



RTX Sparkを採用したLenovo Yoga 9n 2-in-1は、360度回転ヒンジを採用した16インチのマルチモードPCである。本機は、強力なローカル処理能力に加えて、スケッチ、アノテーション、プレゼンテーションなど、状況に応じた多様な作業スタイルを求めるクリエイター向けに設計されている。

最大の特徴は、PureSight Pro OLEDディスプレーと、感圧 Force Padの両方でペン入力を行える「デュアルサーフェス・ペン体験」である。付属のYoga Pen Gen 2を使用することで、低遅延、傾き検知、パームリジェクションを活かした自然な入力が可能となる。

さらに、回転式のサウンドバーに2つのツイーターを組み込み、どのモードでも常に前面から音が響くように設計された6スピーカーのDolby Atmosシステムも魅力である。

プロセッサーにはNVIDIA RTX Sparkを採用。メインメモリーは、最大64GBの256-bit 9400MT/s LPDDR5X（16チャンネル、ユニファイドメモリ）を選択できる。ストレージは、最大2TBのPCIe Gen 4 QLC M.2 2242 SSDを搭載する。

ディスプレーは、16インチ（アスペクト比16:10）の2.8K PureSight Pro OLED（解像度2880×1800）を搭載し、タッチおよびペン入力用のガラス面仕様となっている。リフレッシュレートは30〜120Hzの可変（VRR）に対応し、ピーク輝度は1100nits（HDR）、sRGB 100%およびP3 100%の色域、Dolby Vision、DisplayHDR True Black 1000認証などを備えている。

インターフェースは、左側面にHDMI 2.1 FRL、USB 3.2 Gen 2 Type-A、USB4 Type-C（USB PD 3.0およびDisplayPort 2.1対応）、3.5mmヘッドホン・マイクコンボジャックを搭載。右側面には、常に給電可能なUSB 3.2 Gen 2 Type-A、USB4 Type-C、UHS-I対応のSDカードポートを備えている。

サイズは幅360mm、奥行き243.1mm、厚さ17.5mmである。重量は1.94kgとなっている。

Snapdragon搭載の高性能Androidタブレット

Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2





Lenovo Yoga Tab Plusは、デジタルアーティストやデザイナー向けに開発された高性能Androidタブレットだ。

本機はSnapdragon 8 Elite Mobile Platformを搭載し、極めて高速なマルチタスクとシームレスなAIインタラクションを実現する。13インチの4K PureSight Proディスプレーは、精密なイラスト制作や編集作業に最適である。直感的なジェスチャー操作に対応するTab Pen Pro 2が付属するほか、マグネット式のキーボード（別売）を使用することでノートPCのような生産性ツールとしても活用できる。

予想価格は、税込みで849ユーロからとされており、2026年9月からの発売が予定されている。

プロセッサーには、Qualcomm Oryon CPUを備えたSnapdragon 8 Elite Mobile Platformを搭載している。メインメモリーとストレージ（ROM）の組み合わせは、12GB + 256GB、16GB + 256GB、16GB + 512GBから選択可能。ストレージは、最大2TBまでのMicroSDカードスロットによって容量を拡張できる。

ディスプレーは、13インチ（アスペクト比3:2）の4K PureSight Pro液晶（3840×2560、355 ppi）を搭載している。リフレッシュレートは144Hz、120Hz、90Hz、60Hz、30Hzから選択でき、色域はDCI-P3 100%、ピーク輝度は1100nitsで、Dolby Visionをサポートする。

インターフェースには、USB3.2 Gen 1 Type-C、3ポイントのPogoピン、およびMicroSDカードスロットを備えている。

サイズは幅291.78mm、高さ200.35mm、厚さ8.27mm（カメラ突起部含む）である。重量はタブレット単体で605gからとなっている。

11インチの軽量タブレット

Lenovo Yoga Tab Gen 2





Lenovo Yoga Tabは、11インチの軽量設計を採用したモバイル向けAndroidタブレットである。重さ約480gと極めて軽量で、外出先などでアイデアがひらめいた瞬間にすぐ作業を開始できる携帯性が魅力である。

着脱式の2-in-1キーボードパック（キーボードとスタンド）やTab Pen Pro 2に対応し、用途に応じてペン入力主体のクリエイティブモードとキーボード主体の生産性モードをスムーズに切り替えられる。

予想価格は、税込みで649ユーロからとされており、同じく2026年9月からの発売が予定されている。

プロセッサーには、MediaTek Dimensity 9500sを搭載。メインメモリーとストレージ（ROM）の組み合わせは、8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GBから選択できる。また、最大2TBまでのMicroSDカードスロットを搭載し、ストレージ容量の拡張が可能である。

ディスプレーは、11.1インチ（アスペクト比3:2）の4K PureSight Pro液晶（解像度3840×2560、415 ppi）を搭載している。リフレッシュレートは144Hz、120Hz、90Hz、60Hz、30Hzから選択でき、ピーク輝度は1100nitsで、Dolby Visionをサポートしている。

インターフェースには、USB3.2 Gen 1 Type-C、3ポイント of Pogoピン、およびMicroSDカードスロットを備えている。

サイズは幅250.60mm、高さ172.98mm、厚さ8.56mm（カメラ突起部含む）である。重量はタブレット単体で約480gからとなっている。