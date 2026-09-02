ASUSが世界に向けて初の「RTX Spark」搭載ノートPCを正式発表＝16型は100Whバッテリーで1.7kgを実現!!

ASUSはドイツ・ベルリンで開催されているIFA 2026において、NVIDIAの次世代チップ「RTX Spark」を搭載したクリエイター向けPC「ProArtシリーズ」の最新モデルを発表した。
今回登場したのは、16インチ薄型ノートPCの「ProArt P16」、14インチ超軽量ノートPCの「ProArt P14」、そして超小型デスクトップPCの「ProArt GR1X」の3機種だ。
ArmアーキテクチャのCPUにRTXを統合した1チップ
NVIDIA RTX Spark
NVIDIA RTX Sparkは、パーソナルエージェント、高度なコンテンツ制作、高性能ゲーミングを統合したチップだ。最大20コアのNVIDIA Grace CPUと、6144基のコアを持つ第5世代TensorコアのNVIDIA Blackwell RTX GPU、をNVLink-C2Cで1チップに統合している。
最大128GBのユニファイドメモリを搭載し、CPUとGPUが同一のメモリプールを共有するため、従来のPCでボトルネックだったデータ転送遅延を解消する。これにより、1200億パラメータ規模のLLMのローカル動作や、90GBを超える巨大な3Dシーンのレンダリング、4K AI動画生成などをローカル環境で処理できる。
最大1 PetaフロップスのFP4性能によるローカルAI処理は、従量課金のない安定した性能利用、データプライバシーの確保、オフライン動作、ユーザーに合わせたカスタマイズ性という3つの優位性をもたらす。
ゲーミングについては、WQHD(1440p)解像度において、AAAタイトルを100fpsを超えるフレームレートで快適にプレイ可能。KRAFTON、NetEase、RiotGames、XBOXなどのパブリッシャーに続き、EAの「EA SPORTS F1 25」や「エーペックスレジェンズ」、Ubisoftの「アノ117: パックスロマーナ」、EmbarkStudiosの「ARC Raiders」や「THE FINALS」がRTXスパークへの対応を発表した。
CUDAをネイティブサポートし、主要アプリやASUSのMuseTree、StoryCubeなどのローカルAIツールと緊密に連携する。
RTX Spark搭載
100Whバッテリーを搭載し1.77kgを実現した16型ノート
ProArt P16（H7607）
ProArt P16は、16インチの画面を搭載しながらも、厚さ12.9mm、質量1.77kgという、16インチのProArt史上最も薄く軽いデザインを実現したクリエイター向けノートPCである。メインメモリーはM.2 2280 PCIe 5.0x4で24GBから128GB、SSDはPCIe 4.0で512GB/1/2TBとなる。
前世代モデルと比較して14%の薄型化と9%の軽量化を達成している。ディスプレイには、プロのクリエイター向けに色精度を高めたASUS Lumina Pro OLEDを採用。
16.0インチでUHD+（3840×2400ドット）では最大1600ニトのHDRピーク輝度、120Hzの可変リフレッシュレート（VRR）、0.2ms、100% DCI-P3、100万対1コントラスト、光の反射を65%低減する反射防止コーティングを備えており、極めて忠実で滑らかな映像表示が可能。３K(2880×1800ドット）では最高1100ニトとなる。
インターフェースはUSB4 Type-C×3にUSB3.2 Gen2 Type-A、最大48GbpsのHDMI2.1 FRL、1GbpsのSD Express 7.0カードリーダー、オーディオコンボジャックを搭載する。
99.9Whの大容量バッテリーを搭載し、外出先でも長時間のクリエイティブ作業を行える。
RTX Spark搭載
14型は90Whバッテリーで1.48kg
ProArt P14（H7407）
ProArt P14は、質量1.48kg、厚さ13.9mmという、ProArtシリーズのノートPCとして史上最軽量を誇る14インチモデルだ。メインメモリーは1スロットでM.2 2280 PCIe 4.0x4で24GBから128GB、SSDはPCIe 4.0で512GB/1TBとなる。
モバイル環境での作業性を重視して設計されており、コンパクトでありながら90Whの大容量バッテリーを内蔵し、終日の駆動を可能にしている。
P16と同様にASUS Lumina Pro OLEDディスプレイを搭載し、こちらは3K解像度、最大1600ニトのHDRピーク輝度、120Hzの可変リフレッシュレート（VRR）に対応する。
インターフェースは、USB4 Type-C×3にUSB3.2 Gen2 Type-A、HDMI2.1 FRL、SD 4.0カードリーダー、オーディオコンボジャックを搭載する。
RTX Spark搭載
1.1LサイズでRTX Sparkを24時間駆動
ProArt GR1X
ProArt GR1Xは、手のひらサイズでありながら、デスクトップクラスの強力なAI性能を発揮する超小型デスクトップPCだ。
筐体サイズは150 x 150 x 51mm（容量約1.1リットル）と極めてコンパクトで、机の上のわずかなスペースに設置できる。
小型ながら、24時間365日の連続稼働や高負荷な3Dレンダリング、ローカルAI処理に耐えうる高度な熱設計が施されている。
2基のファンに合計218枚のブレードを採用したデュアルファン冷却システムや、4本のヒートパイプ、TDP 140Wに対応する冷却機構を備え、騒音を抑えつつサーマルスロットリングの発生を防ぐ。
外部ディスプレイは、HDMI 2.1およびUSB-Cポートを介して最大4台の4Kディスプレイを同時に出力することが可能である。
|CPU
|NVIDIA Grace CPU（最大20コア）
|GPU
|NVIDIA Blackwell RTX GPU（6144コア）
|メインメモリー
|M.2 2280 PCIe 5.0x4で2スロット・24GBから128GBのユニファイドメモリー
|SSD
|PCIe 4.0、512GB/1/2TB
|ディスプレー
|16インチ ASUS Lumina Pro OLED
（解像度：4K 3840×2400ドット、リフレッシュレート：120Hz VRR、色精度：Delta E < 1、ピーク輝度：最大1600nits、色域：DCI-P3 100%カバー、反射防止コーティング搭載）
|インターフェース
|USB 4 Type-Cポート ×3、USB 3.2 Gen 2 Type-Aポート 、HDMI 2.1 FRLポート 、SD Express 7.0カードリーダー 、オーディオコンボジャック 、Wi-Fi 7対応
|サイズ・重量
|厚さ12.9mm、質量1.77kg
（バッテリー容量：99.9Wh）
|CPU
|NVIDIA Grace CPU（最大20コア）
|GPU
|NVIDIA Blackwell RTX GPU（6144コア）
|メインメモリー
|M.2 2280 PCIe 5.0x4で1スロット・24GBから128GBのユニファイドメモリー
|SSD
|PCIe 4.0、512GB/1TB
|ディスプレー
|14インチ ASUS Lumina Pro OLED
（解像度：3K 2880×1800ドット、リフレッシュレート：120Hz VRR、色精度：Delta E < 1、ピーク輝度：最大1600nits、色域：DCI-P3 100%カバー、反射防止コーティング搭載）
|インターフェース
|USB 4 Type-Cポート ×3、USB 3.2 Gen 2 Type-Aポート 、HDMI 2.1 FRLポート 、SD Express 4.0カードリーダー 、オーディオコンボジャック 、Wi-Fi 7対応
|サイズ・重量
|厚さ13.9mm、質量1.48kg
（バッテリー容量：90Wh）
|CPU
|NVIDIA Grace CPU（最大20コア）
|GPU
|NVIDIA Blackwell RTX GPU（6144コア）
|メインメモリー
|LPDDR5X、最大128GB ユニファイドメモリー（64GB構成も選択可能）
|SSD
|M.2 NVMe PCIe 5.0 / 4.0 SSDスロット搭載
|ディスプレー
|外部出力として最大4台の4Kディスプレイ、またはHDMI 2.1経由で最大8K出力をサポート
|インターフェース
|フロント：
電源ボタン（LEDインジケーター一体型）
バック：
USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cポート ×3（DisplayPort Alt Mode/DisplayPort 2.1対応）
USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cポート （PD入力、EPR PD3.1規格）
HDMI 2.1ポート
10G RJ45 LANポート
Kensingtonロックスロット
無線機能：
Wi-Fi 7 (2x2)、Bluetooth 5.4
|サイズ・重量
|150 x 150 x 51mm（容積約1.1L）、質量1.48kg
（電源ユニット：240W）
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