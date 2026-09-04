LenovoがIFA2026で画面が横に伸びる＆厚み10mmのファンレス・モバイルノートを公開





レノボは、ドイツ・ベルリンで開催された「Lenovo Innovation World at IFA 2026」において、2機種のプロトタイプを公開した。

14型ノートの画面が横に伸びて17型に

Project Swanコンセプト





「Project Swanコンセプト」は、ユーザーが必要に応じてワークスペースを拡張できる未来を探求したもの。

コンパクトな状態では、Project Swanコンセプトは持ち運びに便利な14インチノートパソコンとして機能する。

展開モードでは、17インチ16:9ディスプレイに変形し、マルチタスク、ドキュメントの並列レビュー、プレゼンテーション、ダッシュボード、クリエイティブなワークフローのためのより大きなキャンバスを提供する。厚さは17.9mm、重さ1.6kgだ。

厚みが10mmで830gのファンレス14型ノート

Project AeroBladeコンセプト





Project AeroBladeコンセプトは、すべてのコンポーネントをモビリティを中心に再設計することで何が可能になるかを探求。

最大限の携帯性を考慮して設計された14インチのProject AeroBladeコンセプトは、厚さ10mm未満、重量830g未満で、卓越した職人技と高性能コンピューティングを、ファンレス設計で実現する。

LenovoがFrore Systemsと共同開発した画期的なActive Flow冷却ソリューションによって実現されたProjectAeroBladeコンセプトは、従来のファン式冷却をAirJetテクノロジーを搭載した固体型アクティブ冷却アーキテクチャで置き換えたものだ。

Active Flowは、騒音、埃の侵入、機械的な複雑さを低減しながら、持続的なAIパフォーマンスを実現。その結果、デスク、ソファ、カフェ、旅行先など、あらゆる場所で快適に使える、より静かでクリーンなコンピューティング体験が実現する。ファンレスPCにつきもののパフォーマンス低下もない。