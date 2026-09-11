「生成AI利用拡大の前提条件となりつつある」― ITRが予測
急成長中の「AIガバナンス・リスク管理」市場 2030年には150億円規模に
2026年09月11日 14時00分更新
アイ・ティ・アール（ITR）は、2026年9月8日、国内における「AIガバナンス・リスク管理市場」の規模推移および予測を発表した。
ITRの調査では、2025年度における同市場の売上金額は「4億円」と前年度の10倍に拡大。加えて同社は、同市場の2025～2030年度のCAGR（年平均成長率）は106.4％、2030年度には150億円に達すると予測している。
現在、生成AIの高度化と利用拡大に伴い、従来のセキュリティ対策やWebアプリケーション管理だけでは対応が難しい、AI特有のリスクへの対策が求められている状況だ。ITRでは、こうした需要の高まりを受けて参入ベンダーの増加が見込まれるほか、さらなる生成AIの利用拡大によって、同市場が急速に立ち上がるとみている。
ITRのプリンシパル・アナリストである舘野真人氏は、「AIガバナンス・リスク管理への投資は、AI活用の範囲を拡大するための前提条件となりつつある」とコメントしている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります