童顔＆巨乳が魅力。「たまりん」のニックネームで人気の小野たまり（おの・たまり）さんが、4th DVD「艶玉」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：135分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月29日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

今春から始まった「ミスFLASH 2027」の選考オーディションにも参加している小野さんは、順当に勝ち進んでファイナリストに選出。期待が高まるなかでDVDイベントの開催となった。2月末の北海道で撮影された映像だというのがポイントだ。

――最近のグラビア界で多い雪ロケですね。

【小野たまり】 初めて経験したのですが、すごく寒くて……大変でした（笑）。現地の高校生という役柄で、幼なじみ（＝視聴者）との関係を描いた物語になっています。

――どんなシーンを撮りましたか？

【小野たまり】 寝起きに「学校に行きたくない」と拗ねたり、シャワーを浴びてからソファーに座ってアイスを食べたり、外に出て雪合戦をやったりしました。バニーのコスプレを披露したり、サウナで汗を流すところも入っています。

――お気に入りは？

【小野たまり】 雪が降り積もった道を通学しているとき、幼なじみにいたずらされて転倒するところです。「制服の中まで雪が入ったじゃん！」と怒るところが、ファンの方々にも「可愛い」と言っていただけました。制服がまだ似合うのかという心配はありましたが、これからも着ていきたいです。

――ほか注目は？

【小野たまり】 夜の屋外で真っ赤なダッフルコートを脱ぐシーンです。高校生役だから全体的に幼いイメージが続いていたのに、めちゃくちゃ大人っぽい仕上がりなのでギャップを楽しんでほしいです。

9月は撮影会が目白押しだが、9月12日に「ミスFLASH 2027 ファイナリストお披露目・所信表明イベント」をSpiral Hall青山で開催。グランプリをかけた最後の戦いが始まるが、「自分らしくがんばりたい」と意気込む。11月には5th DVD「うちのたまりん知りませんか？」もリリース予定だ。