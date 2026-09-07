結成7年目のアイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」の後藤まつり（ごとう・まつり）さんが、7th DVD「まつりちゃんは泳げない」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：157分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月15日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

グループは3年ぶりに「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」（TIF2026）に出演。湾岸スタジオ屋上の「SKY STAGE」で歌とダンスを披露したが、その2週間後に再びDVDイベントを開催ということで多くのファンが集まった。5月に茨城県と千葉県で撮影された今作は、OLという役どころで彼氏（＝視聴者）との関係を描いた物語である。

――どんなシーンを撮りましたか？

【後藤まつり】 おはようのキスに始まり、休日に海に遊びに出かけたり、一緒にお風呂に入ったりしています。台所で料理も作ったし、キャッチボールもやったし、チャプターごとにいろいろ楽しんでいただけると思います。

――オススメは？

【後藤まつり】 初挑戦のバニー衣装で魅せるシーンです。グラビア王道の衣装だし、以前から着てみたいと思っていたので自分から（メーカー側に）お願いしました。実現できたことが本当にうれしかったです。

――ファンからの評判は？

【後藤まつり】 髪を三つ編みにして制服を着て、海ではしゃぐシーンが好評でした。タイトルの意味も聞かれたのですが、これは撮影中のとりとめのない会話のなかで、監督さんたちに「泳げるの？」と聞かれて「泳げない」と答えたから。その場のノリみたいな感じで決まりました（笑）。

――作品に点数を付けるなら？

【後藤まつり】 全体的に自然な雰囲気で、ありのままの自分が出せたと思うので100点満点です。この調子でこれからもグラビア活動はがんばりたいし、できればまた写真集を出したいです。

グループの活動については、8月23日から「言いたいこと君にあるんだ ～五大都市ツアー 東京編～」がスタート。9月20日が名古屋、10月24日が大阪、10月25日が京都、11月21日が福岡というスケジュールなので、公式Xで確認してほしい。