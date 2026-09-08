アイドルグループ「ハレとハレ！」の黄緑色担当として活躍する篠宮 栞（しのみや・しおり）さんが、1st DVD「I.D」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：120分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月25日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2024年4月に結成されたグループにおいて、破天荒なキャラでお笑い担当だという篠宮さん。立ち上げのころから「いろいろな仕事に繋がればいいな」と、撮影会に参加する形でグラビア活動をスタート。待望の1st DVDは、現役アイドルに特化した「I.D」シリーズの1作品である。

――ロケはいかがでしたか？

【篠宮 栞】

――シーンの紹介を。

【篠宮 栞】 ビーチを歩いて砂遊びをしたり、リビングで一緒に過ごしたり、庭で運動して汗を流して水を飲んだりしています。全体的には彼女感を重視した映像に仕上がりました。

――オススメは？

【篠宮 栞】 「今日のために買ったんだ」と水玉模様のビキニを着て海に行くところです。宮古島に着いて最初に撮ったので、すごく緊張した思い出のシーンです。最後に撮ったのがバスルームのシーンなのですが、こちらは現場の雰囲気に馴染めているので、成長した姿を見比べてみてほしいです。

――ほか注目は？

【篠宮 栞】 「彼氏が家に遊びに来た」という設定で、部屋でイチャイチャするところです。着ていた黒のニットを脱がされる展開になっていて、そのときに見せた紫色のランジェリーがアイドルらしからぬ姿というか。普段は見られないギャップが楽しめると思います。

――グループの紹介もお願いします。

【篠宮 栞】 「キミと過ごせば毎日がハレの日！」がコンセプト。結成時よりもメンバーが増えて、いま9人で活動しています。フェスでも盛り上がれるお祭り系の楽曲を歌っているので、ぜひライブに遊びに来てほしいです。

ハレとハレ！は、夏のお台場の一大イベント「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」（TIF2026）の出演を懸けた争奪バトル「Road to TIF2026 ～LAST CHANCE～」でも1位を獲得。勝ち抜ける実力と人気を備えたグループと言えるだろう。9月12日に表参道GROUNDにて、「篠宮 栞 生誕祭 ～もう年齢の話をするのはやめましょうSP～」も開催予定だ。