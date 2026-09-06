6月に結成2周年を迎えたアイドルグループ「wonder channel」で活躍中の緒方日菜（おがた・ひな）さんが、2nd DVD「やさしく溶けて」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：130分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月23日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

生粋のアイドルでありながら、グラビア映えするボディーの持ち主である緒方さん。2月にリリースされた1st DVDが好評につき、早くも2ndの登場となったが、メイドになってご主人様（＝視聴者）に仕えるという物語である。

――ロケはいかがでした？

【緒方日菜】 2月末に沖縄の下地島に行ったのですが、想像以上にゆったりした時間が流れていて、柔らかな光のなかで楽しく撮影できました。メイド役なので部屋を掃除したり、朝起こしてあげたり、一緒にお風呂に入ったりしています。

――オススメは？

【緒方日菜】 チョコミント柄のメイド服を着てお給仕するところです。衣装合わせのときに用意された何着かを試したのですが、「可愛いのでこれにしたい！」と自分で選んだ思い出の衣装です。ご主人様に告白するラストシーンも大人っぽくて好評でした。

――ほか注目は？

【緒方日菜】 「大好きなご主人様にどうアプローチしたら良いのだろう？」と悩むシーンです。自分の考えている「ソワソワする女の子」のイメージと一致していたし、自然な演技ができたのでチェックしてほしいです。

――メンバーからの反応は？

【緒方日菜】 ジャケ写からも分かる通りですが、すごく水着の面積が小さいのでびっくりされました。私よりもメンバーのほうが照れていたほど（笑）。でも、グラビアは今後もがんばって、プール撮影会にも出たいし、またDVDもリリースしたいです。

wonder channelの活動については、9月から全国11都市を巡るツアーがスタート。「来年の2月には地元の大分での凱旋公演もあるので、ぜひ会いに来てほしい」と呼びかけた。10月3日・4日に金沢で開催される、北陸最大のアイドルフェス「かがやきフェス 2026」にも参加予定だ。