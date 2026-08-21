9月の福井は歌ってる！ 街がまるごと会場になる都市型フェス「ONE PARK FESTIVAL 2026」開催
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
新幹線に乗って、福井の街ごと遊びに行きませんか。
週末の予定がまだ決まっていない方、日常から少し離れてリフレッシュしたい方には、ぴったりのイベントがあります。北陸新幹線の延伸で首都圏からもぐっと近くなった福井県。そんな福井の街中を舞台に、音楽・グルメ・カルチャーを一度に味わえる都市型野外フェス「ONE PARK FESTIVAL 2026」が、この秋開催されます。
町全体をまるで一つのテーマパークに！
2026年9月5日(土)・6日(日)の2日間、福井市中央公園特設会場にて開催される「ONE PARK FESTIVAL 2026」。「街全体が一つのテーマパークになる音楽フェス」をコンセプトに、音楽パフォーマンスはもちろん、福井が誇る食文化や地酒、伝統工芸まで一つの空間で楽しめます。チケットと引き換えた専用リストバンドを着用すれば、会期中は自由に会場を入退場できるのも嬉しいポイントです。
街ぶら感覚で楽しめる、街中フェスの新しい体験
会場の福井市中央公園はJR福井駅から歩いてすぐ。ライブで音に浸ったあとは、会場を抜け出して商店街を歩き、福井ならではのグルメや銘酒を味わう、そんな自由な過ごし方ができます。出演には「ウルフルズ」や「レミオロメン」など豪華アーティスト陣が集結。会場内外を自由に行き来できる開放感が、フェスの熱気と街歩きの楽しさを同時に叶えてくれます。
音楽と街、その両方を味わい尽くす贅沢な週末を、福井で過ごしてみませんか。新幹線を降りたら、そこはもう非日常への入り口です！
ONE PARK FESTIVAL 2026
●開催日程： 2026年9月5日（土）・9月6日（日）
●開催時間： 開場 9:30 / 開演 10:00
（終了予定：5日 20:30、6日 20:00）
●会場： 福井市中央公園 特設会場
●住所：福井県福井市大手
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