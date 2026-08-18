秋の仙台ケヤキ並木に生のジャズ演奏が降り注ぐ2日間「定禅寺ストリートジャズフェスティバル 2026」

ケヤキ並木を一歩抜けるたび、そこにはもう即興のステージが待っている。

初秋の仙台では、いつもの街角がふいにステージへ変わります。散歩の途中、風に揺れるケヤキの下で耳を奪われる。そんな偶然まで楽しめる2日間、それが「定禅寺ストリートジャズフェスティバル」です。

音楽であふれる仙台の２日間

「定禅寺ストリートジャズフェスティバル」は、2026年9月12日（土）・13日（日）、宮城県仙台市中心部で開催されます。定禅寺通りのケヤキ並木を中心に、市内約50カ所で生演奏を届ける都市型の音楽祭です。入場は原則無料。ジャズのほか、ロック、ポップス、ゴスペル、民族音楽など、多彩なジャンルの演奏が街に響きます。

「定禅寺ストリートジャズフェスティバル」の魅力

決まった席に座って聴くのではなく、好きな場所へ歩き、気になった音に足を止める。その自由さが、このフェスティバルのいちばんの魅力です。今年は仙台出身のトランぺッターを主人公にしたジャズ漫画『BLUE GIANT』とコラボレーションし、作者・石塚真一氏によるスペシャルビジュアルを公式メインビジュアルに採用。仙台PARCOなどでの展示や限定ショップ、仙台トラストシティの「MIRAIステージ produced by 森トラスト」、グルメブース、夜間のラウンジライブも予定されています。

音楽に詳しくなくても大丈夫です。何気なく選んだ道の先で、自分だけのお気に入りが見つかるかもしれません。秋の仙台を歩きながら、街と音楽が溶け合う時間を味わってみてください。

定禅寺ストリートジャズフェスティバル

●開催日時：9月12日（土）・13日（日）11:00～20:00

●開催場所：仙台市内中心部 約50箇所

●料金：入場無料

※イベント会場によっては料金有り