私の夏、まだ終わってない！ 9月の浦和を浴衣とブラバンで夏色に「浦和まつり 音楽パレード/浦和おどり」

さいたま市の9月は、ブラスバンドの音色と華やかな踊りで熱く彩られます！

夏の終わりに、もう一度お祭りの高揚感を味わいたい。そんなあなたにおすすめしたいのが、浦和の街を舞台に開かれる「浦和まつり 第31回音楽パレード／第50回浦和おどり」。見慣れたはずの駅前が、演奏と踊りで祭り色に染まった景色に、きっと心をつかまれますよ。

浦和を彩る伝統のまつり

2026年9月19日（土）、さいたま市浦和区の旧中山道で開催されます。会場はロイヤルパインズホテル浦和前から、さくら草通りまで。13時から15時までは音楽パレード、15時45分から19時15分までは浦和おどりが行われます。

音楽パレードには、地元の小・中学校や高校の金管バンド部が参加します。力強いブラスサウンドを響かせながら、息の合った隊列で旧中山道を進む姿は迫力満点！ 日頃の練習を重ねてきた演奏者たちの真剣な表情にも注目です。

続く浦和おどりでは、地域の団体やグループが色鮮やかな衣装で登場します。子どもから大人まで、軽やかな音頭に合わせてしなやかに舞い、沿道には自然と笑顔が広がります。踊り手と観客の距離が近く、街全体がひとつになるような空気に。

9月、鳴り響く心地よいリズムと躍動感あふれる演舞を間近で体感すれば、日頃の忙しさを忘れて心弾む夏の終わりのひとときを過ごせますよ。

浦和まつり 第31回音楽パレード/第50回浦和おどり

●開催日：9月19日(土)

●開催時間： 【音楽パレード】13:00〜15:00 ／【浦和おどり】15:45〜19:15

●会場：旧中山道：ロイヤルパインズホテル浦和前〜さくら草通り

●住所：〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1