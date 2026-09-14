RTX 5090搭載PCが14万6000円引き！ パソコンショップSEVENの24時間限定セール

セブンアールジャパンは9月15日、運営するパソコンショップSEVENにおいて「2026/9/15 24時間限定セール」を実施する。期間は9月15日0時から9月15日23時59分までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に最大146,000円オフの特価を用意する。購入はセール特設ページから行う仕組みだ。

注目モデルの一つが「ZEFT R63C」だ。AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5090を搭載し、メモリは64GB DDR5、ストレージは1TB SSDという構成になる。ケースはAntec P20C ブラック、電源は1300W 80Plus Platinumを採用し、通常1,345,800円（税抜）から146,000円引きの1,199,800円（税抜）で販売する。送料無料で、ハイエンドゲームや動画編集、生成系ワークロードまで見据えた上位構成だ。

そのほかにも、AMD Ryzen 9 9950XとGeForce RTX 5070を組み合わせた「ZEFT R62V」は、32GB DDR5と1TB SSDを備え、通常529,800円（税抜）から51,000円オフの478,800円（税抜）となる。さらに、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070 Tiを搭載する「ZEFT R60SU」は、32GB DDR5と2TB SSD構成で、通常624,800円（税抜）から65,000円オフの559,800円（税抜）になる。いずれも送料無料で、用途や予算に応じて選びやすいラインアップだ。

セール対象はこのほかにもあり、合計10商品が値引きの対象となる。BTOパソコンは、CPUやGPU、メモリ、ストレージを用途に合わせて選べるのが特徴で、ゲーミング性能を重視するユーザーだけでなく、制作作業や日常利用まで幅広いニーズに対応する。今回のセールは24時間限定のため、狙いの構成がある場合は早めの確認が重要になる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。