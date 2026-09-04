AMD Ryzen 9 9950X×RTX 5090搭載PCが値下げ、パソコンショップSEVENの24時間限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、9月7日に「2026/9/7 24時間限定セール」を実施する。セール期間は9月7日0:00から9月7日23:59までの24時間限定で、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大169,000円オフの特価を用意するという。購入は同社のセール特設ページから行う仕組みだ。

注目モデルの一つは「ZEFT R60V」だ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、AMD Ryzen 9 9950X、GeForce RTX 5090、128GB DDR5メモリ、2000GB SSDと2TB HDDを搭載し、be quiet！ SILENT BASE 802 Blackケースと1300W 80Plus Platinum電源を採用する構成だ。通常1,628,800円（税抜）から169,000円オフの1,459,800円（税抜）となり、送料無料で提供する。

そのほかにも、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070を組み合わせた「ZEFT R61GM」は通常479,800円（税抜）から46,000円オフの433,800円（税抜）だ。さらに、GeForce RTX 5070 Tiを備える「ZEFT R60HV」は通常668,800円（税抜）から69,000円オフの599,800円（税抜）となる。いずれもゲーミング性能を重視した構成で、メモリ容量や静音性に配慮したケース選択など、用途に合わせた実用性が光る内容だ。

セール対象は上記3機種に限られず、全10商品が対象となる。詳細な価格や構成、在庫状況はセール特設ページで確認でき、希望するモデルをそのままオンラインで注文する流れだ。高性能GPU搭載機を検討しているユーザーにとって、短時間で比較検討しやすい機会になるだろう。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。