【特報】ゲーミングPCやマウスを“触って比べる”！ 秋葉原で参加無料のガジェット体験イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9」開催!!

TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II（GPS 9）

2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

秋葉原でやります！ もちろん初見の人でも大丈夫！

気になるゲーミングガジェット、とにかく触れます

ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット――気になる製品、まとめて触り比べてみませんか？ 写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」の開催日が決定しました！ 2026年10月10日（土）です！

そして、ここは大事なところ。このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！

「PCイベントって詳しい人ばかりで入りづらそう」「お店みたいに購入を勧められたらどうしよう」と身構える必要はありません。PCに詳しくなくても問題なし！ もちろん参加は無料です。

会場では、キーボードやマウス、ヘッドセットなどさまざまな機器を実際に体験できます。ネットではわかりにくいサイズ感、キーボードの打鍵感、マウスの握り心地などを、その場でじっくり比較できるのがポイント。「何を選べばいいのかわからない」という人は、ASCII編集部員に気軽に相談することもできます。

さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントです！

前回好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

ガジェット展示・体験

会場には、最新のデバイスがズラリと並びます。「自分の手にフィットするマウスはどれか」「このキーボードの打鍵音は好みに合うか」など、気になるポイントをその場で徹底的にチェック可能！

各ブースにはASCII編集部員が常駐しているので、「何を選べばいいかわからない」「FPS向けのオススメは？」といったご相談も大歓迎です。初めての方も、ガジェット談義に花を咲かせたい方も、ご自身のペースでブース巡りを楽しんでください。

来場者プレゼント

イベントに遊びに来てくれた方には、今回だけの限定ノベルティをプレゼント！ さらに、会場には巨大ガラポンも登場！ ゲーミングガジェットなど、うれしいプレゼントが当たるチャンスも用意しています。

見る、触る、話す、そして運がよければお土産までゲット。初参加の人も、ぜひゲーム感覚で楽しんでいってください！

ミニステージ

会場では、ASCII編集部によるミニステージも開催！ もちろん観覧は無料です。

「それ、知らなかった！」というちょっとタメになる話から、編集部員が気になるガジェットを紹介するトークまで、気軽に楽しめる内容を予定しています。難しい知識は必要なし。会場を回る合間に、ぜひふらっとのぞいてみてください！

謎解きイベント

2026年3月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント！

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

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