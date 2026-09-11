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10月10日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」情報まとめ 第1回

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！ 初心者大歓迎!!

【特報】ゲーミングPCやマウスを“触って比べる”！ 秋葉原で参加無料のガジェット体験イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9」開催!!

2026年09月11日 12時30分更新

文● ASCII編集部

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TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II（GPS 9）
2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料

秋葉原でやります！ もちろん初見の人でも大丈夫！
気になるゲーミングガジェット、とにかく触れます

　ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット――気になる製品、まとめて触り比べてみませんか？ 写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！

　最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」の開催日が決定しました！ 2026年10月10日（土）です！

　そして、ここは大事なところ。このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！

　「PCイベントって詳しい人ばかりで入りづらそう」「お店みたいに購入を勧められたらどうしよう」と身構える必要はありません。PCに詳しくなくても問題なし！ もちろん参加は無料です。

「秋葉原で一番楽しいガジェットフェス」として、注目のゲーミングガジェットを展示しまくります！ ※写真は前回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」の一部です

　会場では、キーボードやマウス、ヘッドセットなどさまざまな機器を実際に体験できます。ネットではわかりにくいサイズ感、キーボードの打鍵感、マウスの握り心地などを、その場でじっくり比較できるのがポイント。「何を選べばいいのかわからない」という人は、ASCII編集部員に気軽に相談することもできます。

ゲーミングに必須のガジェットを多数用意！ 触って、聞いて、確かめてみてください！ ※写真は前回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」の一部です

　さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントです！

　前回好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

Googleマップで見る

JR山手線・京浜東北線・中央総武線　秋葉原駅　電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線　末広町駅　3番出口より徒歩4分

ガジェット展示・体験

※写真は2026年7月の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」のものです

　会場には、最新のデバイスがズラリと並びます。「自分の手にフィットするマウスはどれか」「このキーボードの打鍵音は好みに合うか」など、気になるポイントをその場で徹底的にチェック可能！

　各ブースにはASCII編集部員が常駐しているので、「何を選べばいいかわからない」「FPS向けのオススメは？」といったご相談も大歓迎です。初めての方も、ガジェット談義に花を咲かせたい方も、ご自身のペースでブース巡りを楽しんでください。

来場者プレゼント

　イベントに遊びに来てくれた方には、今回だけの限定ノベルティをプレゼント！ さらに、会場には巨大ガラポンも登場！　ゲーミングガジェットなど、うれしいプレゼントが当たるチャンスも用意しています。

　見る、触る、話す、そして運がよければお土産までゲット。初参加の人も、ぜひゲーム感覚で楽しんでいってください！

もはや恒例となった、豪華プレゼントが当たるガラポン。回すだけでもテンションが上がります！

ミニステージ

ASCII編集部員のトークなど、さまざまな企画を用意します

　会場では、ASCII編集部によるミニステージも開催！　もちろん観覧は無料です。

　「それ、知らなかった！」というちょっとタメになる話から、編集部員が気になるガジェットを紹介するトークまで、気軽に楽しめる内容を予定しています。難しい知識は必要なし。会場を回る合間に、ぜひふらっとのぞいてみてください！

謎解きイベント

　2026年3月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。

2026年7月に開催した「TOKYO Gaming-PC STREET 8」でも謎解きイベントを実施いたしました

　秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント！

イベントアカウント

　イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

「TOKYO Gaming-PC STREET 9」の特集はこちら！

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