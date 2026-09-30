マウスに40mmファンを入れちゃった！　Noctuaコラボの「手汗を冷やす」ゲーミングマウス

ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。

そこで10月10日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。

この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、ゲーミングマウス「Feinmann F01 Noctua Edition」をご紹介します。

Noctuaコラボで生まれた究極の手汗対策マウス！

Feinmann F01 Noctua Edition

Feinmann F01 Noctua Editionは、PC冷却で知られるNoctuaとのコラボによって生まれた、究極の手汗対策マウスです！

本体に40mmファンを内蔵し、穴あき構造のシャーシに風を通すという、これまでにないアプローチが面白いところ。しかも軽量さまで両立しています。

ポイント①：Noctuaコラボで40mmファン内蔵！

PC冷却の最高峰ともいえるNoctuaとコラボし、なんと40mmファンを本体に内蔵しています。

マウスそのものに冷却機構を組み込むという発想が、とにかくユニーク。手汗が気になるゲーマーには、ぜひ注目してほしい一台です！

ポイント②：風を通しながら軽量さも両立！

穴あき構造のシャーシに風を通すことで、手汗によるグリップ感を抑えつつ、軽量さも保っています。

手汗対策と軽さを一緒に追求しているのが面白いんですよね。一石二鳥の構造になっています！

ポイント③：ドングルからいろいろ操作できる！

ドングルには物理スイッチを搭載。DPIの切り替えだけでなく、ファンクションボタンからポーリングレートやプロファイルの変更もワンタッチで行えます。

マウス本体だけでなく、ドングルまでしっかり使いやすさを考えているのがうれしいところです。

10月10日（土）は秋葉原に！

Feinmann F01 Noctua Editionの実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

10月10日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

秋葉原でやります！ もちろん初見の人でも大丈夫！

気になるゲーミングガジェット、とにかく触れます

TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II（GPS 9）

2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット――気になる製品、まとめて触り比べてみませんか？ 写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」の開催日が決定しました！ 2026年10月10日（土）です！

そして、ここは大事なところ。このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！

「PCイベントって詳しい人ばかりで入りづらそう」「お店みたいに購入を勧められたらどうしよう」と身構える必要はありません。PCに詳しくなくても問題なし！ もちろん参加は無料です。

会場では、キーボードやマウス、ヘッドセットなどさまざまな機器を実際に体験できます。ネットではわかりにくいサイズ感、キーボードの打鍵感、マウスの握り心地などを、その場でじっくり比較できるのがポイント。「何を選べばいいのかわからない」という人は、ASCII編集部員に気軽に相談することもできます。

さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントです！

前回好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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