【南魚沼】残暑の商店街を涼やかに彩る晩夏のイルミネーション、ありかも！

夏の暑さが少しずつ和らぎ、夕暮れの風が心地よく感じられる季節。

新潟県南魚沼市の六日町駅前通商店街では、雪国ならではの涼やかな情緒を届けるイルミネーションイベント「White Summer Night」が開催されています。

夏から秋へのイルミネーションイベント

新潟県南魚沼市の六日町駅東口に広がる駅前通商店街（1・2丁目）では、冬だけでなく、夏から秋に掛けてのこの季節にも、イルミネーションイベント「White Summer Night」が開催されています。

通りを染めるのは、冬のつららを思わせるクリアな輝きと風鈴の涼やかな音色です。街路を染めるきらびやかな光の中で、チリンと響く澄んだ音に耳を澄ませていると、日中の熱気がすっと引いていきます。8月から点灯開始されたこのイベントは、9月30日（水）までの間、JR六日町駅東口から続く1・2丁目商店街で日没から22時まで毎日点灯中。

延期されていたシャボンとダンスの点灯式イベントを9月に実施

9月12日（土）には、延期となっていた点灯式イベントを開催。地元高校生によるエネルギッシュなダンスと、夜空に舞う無数のしゃぼん玉がイルミネーションと重なり合う特別な一夜が訪れます。幻想的な光に包まれながらキッチンカーの温かいグルメを頬張る時間は、秋の始まりにぴったりの心ほぐれる体験になるはずです。

ふらりと訪れるだけで季節の移ろいとあたたかな地域の活気を感じられる。そんな特別な夜の散歩へ出かけてみませんか。

White Summer Night（ホワイト・サマー・ナイト）

●開催期間：2026年8月8日（土）〜9月30日（水）

●点灯時間：日没〜22:00

●会場：六日町駅前通商店街（JR六日町駅東口〜駅前通商店街1・2丁目）

【点灯式（パフォーマンスショー）】

●日程：2026年9月12日（土）17:30〜20:00（点灯カウントダウン 18:50頃〜）