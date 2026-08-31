ワークマンが「薬屋のひとりごと」と初コラボ、おくすり手帳ケースなど全4種

ワークマンは8月31日、TVアニメ「薬屋のひとりごと」の限定アイテム4製品を発表した。11月下旬から全国のワークマン店舗で発売する。価格は980円から2500円。
ラインアップは、プリント半袖Tシャツが980円、おくすり手帳ケースが1500円、ハンカチ＆ポーチセットが980円、ウォレットショルダーが2500円。
注目は同社初のおくすり手帳ケースだ。薬師の少女・猫猫（マオマオ）が活躍する作品だけに、「薬」をテーマにしたグッズとのコラボレーションとなっている。
ウォレットショルダーは財布と小物を持ち歩く、ちょっとした外出向けのバッグ。ハンカチ＆ポーチセットも普段使いを意識しており、コラボグッズでありながら実用性を重視するワークマンらしい製品展開になっている。
「薬屋のひとりごと」は、日向夏氏による小説を原作とする作品群。シリーズ累計発行部数は5700万部を突破している。TVアニメ第3期は2026年10月2日午後11時から日本テレビ系で放送開始予定だ。
コラボグッズ発売は第3期開始から約2ヵ月後。手に取りやすい価格帯と、普段使いしやすいワークマンらしい仕様は、いわゆる“推し活”に気後れするファン層にも届きそうだ。
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