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埼玉がアツい！最大2万円分お得！「PayPay商品券」2026年10月受付開始分は要チェックだ

2026年09月02日 12時10分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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　PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。2026年10月受付開始分の自治体が公表されました。

　たくさん買うほどお得度がアップするので、対象地域にお住まいの方は、この機会をお見逃しなく！

東北

●岩手県

奥州市「奥州市プレミアム付デジタル商品券！最大10,000円おトク！」

販売価格と額面：

・販売価格：3000円／口
・額面：4000円分／口

使用可能店舗：岩手県奥州市内のPayPay加盟店のうち、奥州市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：岩手県奥州市に居住する18歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：先着順

販売期間：2026年10月1日10時～2026年12月30日23時59分

利用期間：2026年10月1日10時～2026年12月31日23時59分

申込可能口数：最大10口／人

関東

●茨城県

大子町「大子町デジタルプレミアム商品券！」

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口
・額面：5500円分／口

使用可能店舗：茨城県大子町内のPayPay加盟店のうち、大子町商工会とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：15歳以上のPayPayユーザー（居住地指定なし／要本人確認）

販売方法：先着順

販売期間：2026年10月1日10時～2027年1月31日23時59分

利用期間：2026年10月1日10時～2027年1月31日23時59分

申込可能口数：最大5口／人

●埼玉県

入間市「入間市プレミアム付きデジタル商品券！最大20,000円おトク！」

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口
・額面：7500円分／口

使用可能店舗：埼玉県入間市内のPayPay加盟店のうち、入間市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：埼玉県入間市に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：抽選制

申込期間：2026年10月1日10時～2026年10月29日23時59分

販売期間：2026年10月30日15時～2027年1月30日23時59分

利用期間：2026年10月30日15時～2027年1月31日23時59分

申込可能口数：最大8口／人

●東京都

江戸川区「江戸川区『えどPay2026』！最大10,000円おトク！」

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分（全店舗共通券 3000円分＋限定店舗券 3000円分）／口

使用可能店舗：東京都江戸川区内のPayPay加盟店のうち、江戸川区とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：東京都江戸川区に居住する16歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：抽選制

申込期間：2026年10月1日10時～2026年10月25日23時59分

販売期間：2026年11月2日10時～2026年11月8日23時59分

利用期間：2026年11月2日10時～2026年12月31日23時59分

申込可能口数：最大10口／人

中部

●三重県

菰野町「菰野町プレミアム付デジタル商品券！最大2,000円おトク！」

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分／口

使用可能店舗：三重県菰野町内のPayPay加盟店のうち、菰野町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：菰野町在住の2008（平成20）年4月1日以前に生まれたPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：先着順

販売期間：2026年10月1日12時～2026年12月15日23時59分

利用期間：2026年10月1日12時～2026年12月31日23時59分

申込可能口数：最大2口／人

中国

●鳥取県

倉吉市「くらよしデジタル商品券！最大10,000円おトク！」

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分／口

使用可能店舗：鳥取県倉吉市内のPayPay加盟店のうち、倉吉市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：鳥取県倉吉市に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：先着順

販売期間：2026年10月16日10時～2027年1月31日23時59分

利用期間：2026年10月16日10時～2027年1月31日23時59分

申込可能口数：最大10口／人

九州

●佐賀県

唐津市「唐津商工会議所プレミアム商品券！最大5,000円おトク！」

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分／口

使用可能店舗：佐賀県唐津市内、佐賀県玄海町内のPayPay加盟店のうち、唐津商工会議所とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）

購入できるユーザー：12歳以上のPayPayユーザー（居住地指定なし／要本人確認）

販売方法：先着順

販売期間：2026年10月1日10時～2026年12月30日23時59分

利用期間：2026年10月1日10時～2026年12月31日23時59分

申込可能口数：最大5口／人

 

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