埼玉がアツい！最大2万円分お得！「PayPay商品券」2026年10月受付開始分は要チェックだ

PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。2026年10月受付開始分の自治体が公表されました。
たくさん買うほどお得度がアップするので、対象地域にお住まいの方は、この機会をお見逃しなく！
東北
●岩手県
奥州市「奥州市プレミアム付デジタル商品券！最大10,000円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：3000円／口
・額面：4000円分／口
使用可能店舗：岩手県奥州市内のPayPay加盟店のうち、奥州市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：岩手県奥州市に居住する18歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：先着順
販売期間：2026年10月1日10時～2026年12月30日23時59分
利用期間：2026年10月1日10時～2026年12月31日23時59分
申込可能口数：最大10口／人
関東
●茨城県
大子町「大子町デジタルプレミアム商品券！」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：5500円分／口
使用可能店舗：茨城県大子町内のPayPay加盟店のうち、大子町商工会とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：15歳以上のPayPayユーザー（居住地指定なし／要本人確認）
販売方法：先着順
販売期間：2026年10月1日10時～2027年1月31日23時59分
利用期間：2026年10月1日10時～2027年1月31日23時59分
申込可能口数：最大5口／人
●埼玉県
入間市「入間市プレミアム付きデジタル商品券！最大20,000円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：7500円分／口
使用可能店舗：埼玉県入間市内のPayPay加盟店のうち、入間市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：埼玉県入間市に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2026年10月1日10時～2026年10月29日23時59分
販売期間：2026年10月30日15時～2027年1月30日23時59分
利用期間：2026年10月30日15時～2027年1月31日23時59分
申込可能口数：最大8口／人
●東京都
江戸川区「江戸川区『えどPay2026』！最大10,000円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分（全店舗共通券 3000円分＋限定店舗券 3000円分）／口
使用可能店舗：東京都江戸川区内のPayPay加盟店のうち、江戸川区とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：東京都江戸川区に居住する16歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2026年10月1日10時～2026年10月25日23時59分
販売期間：2026年11月2日10時～2026年11月8日23時59分
利用期間：2026年11月2日10時～2026年12月31日23時59分
申込可能口数：最大10口／人
中部
●三重県
菰野町「菰野町プレミアム付デジタル商品券！最大2,000円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分／口
使用可能店舗：三重県菰野町内のPayPay加盟店のうち、菰野町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：菰野町在住の2008（平成20）年4月1日以前に生まれたPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：先着順
販売期間：2026年10月1日12時～2026年12月15日23時59分
利用期間：2026年10月1日12時～2026年12月31日23時59分
申込可能口数：最大2口／人
中国
●鳥取県
倉吉市「くらよしデジタル商品券！最大10,000円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分／口
使用可能店舗：鳥取県倉吉市内のPayPay加盟店のうち、倉吉市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：鳥取県倉吉市に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：先着順
販売期間：2026年10月16日10時～2027年1月31日23時59分
利用期間：2026年10月16日10時～2027年1月31日23時59分
申込可能口数：最大10口／人
九州
●佐賀県
唐津市「唐津商工会議所プレミアム商品券！最大5,000円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分／口
使用可能店舗：佐賀県唐津市内、佐賀県玄海町内のPayPay加盟店のうち、唐津商工会議所とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：12歳以上のPayPayユーザー（居住地指定なし／要本人確認）
販売方法：先着順
販売期間：2026年10月1日10時～2026年12月30日23時59分
利用期間：2026年10月1日10時～2026年12月31日23時59分
申込可能口数：最大5口／人
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります