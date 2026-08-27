スクウェア・エニックスは8月27日、PlayStation Storeとニンテンドーeショップにて、同社のダウンロード版タイトルがお買い得に購入できる「スクエニ SUMMER SALE -FINAL-」を開催。セール期間は、2026年9月9日23時59分ごろまで。

本セールでは、Nintendo Switch 2 版『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』が初セールに。また、『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』や『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』など、人気タイトルがお手頃な価格で楽しめる。

以下ではセールタイトルの一部を紹介。全セールタイトルは、対象タイトル一覧掲載ページを確してほしい。9月2日から開催する「聖剣伝説シリーズ&スターオーシャンシリーズPOP UP SHOP in 池袋スキマストア」にも期待しよう。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/lp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=catalog&utm_campaign=summer2026final

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

【セール対象タイトルピックアップ】

●『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』 【Switch 2 版初セール！】

PS5／PS4／Switch 2／Switch

40％オフ

※初セール対象はNintendo Switch 2 版です。

© SQUARE ENIX, 1998 Original version developed by tri-Ace Inc.

●『STAR OCEAN -First Departure R-』

PS4／Switch

70％オフ

© SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc.

●『聖剣伝説 Legend of Mana』

PS4／Switch

65％オフ

© SQUARE ENIX

●『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』

PS4／Switch

65％オフ

© SQUARE ENIX

●『聖剣伝説COLLECTION』

Switch

65％オフ

© SQUARE ENIX

●『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』

PS4

60％オフ

© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX

●『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリースクロニクルズ デラックスエディション』

PS5／PS4／Switch 2／Switch

30％オフ

※『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリースクロニクルズデラックスエディション』Nintendo Switch 2 版をご希望の方はNintendo Switch版『デラックスエディション』をご購入の上、「アップグレードパス」（無償）を追加でダウンロードしてください。

© SQUARE ENIX

●『チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ！』

PS4／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: Toshiyuki Itahana

●『シアトリズム ファイナルバーライン デジタルデラックスエディション』

PS4／Switch

50％オフ

© SQUARE ENIX

Developed by indieszero Co., Ltd.

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

●『ヴァルキリープロファイル −レナス−』

PS5／PS４

60％オフ

© SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G

●『新すばらしきこのせかい』

PS4／Switch

70％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI & MIKI YAMASHITA

●『FANTASIAN Neo Dimension』

PS5／PS4／Swithc

60％オフ

© MISTWALKER/SQUARE ENIX

●『春ゆきてレトロチカ』

PS5／PS4／switch

74％オフ

© SQUARE ENIX

●『THE LAST REMNANT Remastered』

PS4／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX