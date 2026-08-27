「聖剣伝説」＆「スターオーシャン」のPOP UP SHOPが2026年9月2日から開催！
「聖剣伝説」「スターオーシャン」シリーズがお買い得！「スクエニ SUMMER SALE -FINAL-」が開催中
スクウェア・エニックスは8月27日、PlayStation Storeとニンテンドーeショップにて、同社のダウンロード版タイトルがお買い得に購入できる「スクエニ SUMMER SALE -FINAL-」を開催。セール期間は、2026年9月9日23時59分ごろまで。
本セールでは、Nintendo Switch 2 版『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』が初セールに。また、『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』や『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』など、人気タイトルがお手頃な価格で楽しめる。
以下ではセールタイトルの一部を紹介。全セールタイトルは、対象タイトル一覧掲載ページを確してほしい。9月2日から開催する「聖剣伝説シリーズ&スターオーシャンシリーズPOP UP SHOP in 池袋スキマストア」にも期待しよう。
▼対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/lp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=catalog&utm_campaign=summer2026final
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
【セール対象タイトルピックアップ】
●『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』 【Switch 2 版初セール！】
PS5／PS4／Switch 2／Switch
40％オフ
※初セール対象はNintendo Switch 2 版です。
© SQUARE ENIX, 1998 Original version developed by tri-Ace Inc.
●『STAR OCEAN -First Departure R-』
PS4／Switch
70％オフ
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.
●『聖剣伝説 Legend of Mana』
PS4／Switch
65％オフ
© SQUARE ENIX
●『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』
PS4／Switch
65％オフ
© SQUARE ENIX
●『聖剣伝説COLLECTION』
Switch
65％オフ
© SQUARE ENIX
●『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』
PS4
60％オフ
© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX
●『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリースクロニクルズ デラックスエディション』
PS5／PS4／Switch 2／Switch
30％オフ
※『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリースクロニクルズデラックスエディション』Nintendo Switch 2 版をご希望の方はNintendo Switch版『デラックスエディション』をご購入の上、「アップグレードパス」（無償）を追加でダウンロードしてください。
© SQUARE ENIX
●『チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ！』
PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: Toshiyuki Itahana
●『シアトリズム ファイナルバーライン デジタルデラックスエディション』
PS4／Switch
50％オフ
© SQUARE ENIX
Developed by indieszero Co., Ltd.
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
●『ヴァルキリープロファイル −レナス−』
PS5／PS４
60％オフ
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G
●『新すばらしきこのせかい』
PS4／Switch
70％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI & MIKI YAMASHITA
●『FANTASIAN Neo Dimension』
PS5／PS4／Swithc
60％オフ
© MISTWALKER/SQUARE ENIX
●『春ゆきてレトロチカ』
PS5／PS4／switch
74％オフ
© SQUARE ENIX
●『THE LAST REMNANT Remastered』
PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
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