『ソニックレーシング クロスワールド』などもお買い得！
『初音ミク Project DIVA MEGA39's』が40％オフ！セガが「8月スペシャルセール」を開催中
セガは8月26日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「8月スペシャルセール」を開催中。セール期間は、2026年9月9日まで。
セガから、「ソニック」シリーズだけでなく、人気のコラボキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』が60％オフ、『龍が如く 極』と『龍が如く 極２』の2本を楽しめる「龍が如く 極＆龍が如く 極２セットパック」が30％オフで登場。また、シリーズ初のNintendo Switch向けタイトル『初音ミク Project DIVA MEGA39's』が40％オフでラインアップしている。
アトラスからは、オリジナルの良さをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした『ペルソナ３ リロード』が60％オフで登場している。以下ではセール対象タイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルが多数そろっているので、詳しくはダウンロード版セール特設サイトを確認してほしい。
▼「ダウンロード版セール特設サイト」
https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26cs8spsale&utm_term=jp
■PS5／PS4／Switch『ソニックレーシング クロスワールド』
■Switch 2『ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch 2 Edition』
セール価格：
PS5／PS4／Switch 2：3196円（60％オフ）
Switch：2796円（60％オフ）
※ニンテンドーeショップでの販売は、2026年9月8日までとなります。
©SEGA
© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
©ATLUS. ©SEGA.
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PAC-MAN™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©CAPCOM
■PS5／PS4「龍が如く 極＆龍が如く 極２セットパック」
セール価格：4193円（30％オフ）
©SEGA
■Switch『初音ミク Project DIVA MEGA39's』
セール価格：1980円（40％オフ）
※ニンテンドーeショップでの販売は、2026年9月8日までとなります。
©SEGA
© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
■PS5／PS4『ペルソナ３ リロード』（通常版／デジタルデラックスエディション）
通常版セール価格：3071円（60％オフ）
デジタルデラックスエディションセール価格：4162円（60％オフ）
©ATLUS. ©SEGA.
※ストアやタイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。
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