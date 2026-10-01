パンケーキ＆ホイップ食べ放題、追加料金なし！ 好評につき11月3日まで延長

「グランブッフェ」など、ニラックスが展開する「ニラックスブッフェ」は、8月27日から開催している「無限パンケーキ＆ホイップコース」を11月3日まで延長します。

「無限パンケーキ＆ホイップコース」が11月3日まで延長決定！

パンケーキとホイップクリームを通常コース料金のまま食べ放題で楽しめる企画で、対象はニラックスブッフェの38店舗です。

今回、LINE予約限定の「無限パンケーキ＆ホイップコース」の期間延長が決まり、11月3日まで楽しめるようになりました。

利用にはLINE予約が必要で、「無限パンケーキ＆ホイップ 食べ放題」コースを予約すると、通常コース料金に追加料金なしでパンケーキとホイップクリームを楽しめます。

対象コース以外の予約では、パンケーキとホイップクリームは提供されません。

パンケーキに自分でホイップクリームを絞って仕上げるセルフメイクスタイルで、チョコソースをかけたスイーツ系のほか、サラダやから揚げを合わせた食事系パンケーキとしても楽しめます。

■無限パンケーキ＆ホイップコース 概要

期間：11月3日まで

※LINE予約限定

実施店舗：38店舗

〈東北〉

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール秋田

〈関東〉

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 市川ニッケコルトンプラザ

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・THE BUFFET（ザ ブッフェ）點心甜心 南町田グランベリーパーク

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 ららぽーと横浜

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・グランブッフェ アリオ橋本

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

〈北陸・甲信越〉

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

〈東海〉

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・グランブッフェ イオンモール東浦

〈関西〉

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 イオンモール堺北花田

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

〈九州〉

・グランブッフェ イオンモールKAGOSHIMA BAY

パンケーキもホイップも好きなだけ！

パンケーキにホイップをたっぷり絞って、自分好みのスイーツを作れる「無限パンケーキ＆ホイップコース」が、11月3日まで延長されました。

甘いスイーツ系から食事系までアレンジできるので、好きな組み合わせを試してみるのも楽しそうです。

気になっていた人は延長でチャンスが増えました。予約はLINEからできますよ。

・開始日：2026年8月27日

・終了日：2026年11月3日

※価格は税込み表記です。