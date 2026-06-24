MSI STORE限定、対象ノートPC購入で「えらべるPay」1万円分プレゼント 先着300名
エムエスアイコンピュータージャパンは、MSI STORE限定の購入特典キャンペーンを8月21日に開始する。対象はMSIノートPC製品とClawシリーズのポータブルゲーミングPC製品で、購入後に製品登録と応募を行うと、1台につき「えらべるPay」10,000円分がもらえるという。購入対象期間は8月21日から9月3日、応募可能期間は8月21日から9月10日までだ。先着300名様限定のため、早期終了の可能性がある。
対象製品はMSIノートPC製品とClawシリーズ ポータブルゲーミングPC製品。購入先はMSI公式ストアのMSI STOREで、キャンペーン特設ページから詳細を確認できる。応募は、MSI STOREで購入後、MSIオンライン製品登録センターでアカウント作成またはログインを行い、製品登録のうえ応募ページから必要事項を入力する流れだ。応募内容の確認後、えらべるPayは順次メールで送付され、審査には約14営業日かかる場合があるという。
キャンペーンは、ゲーミングPCアワード最優秀賞の受賞記念として実施される。対象は新品の対象製品に限られ、アウトレット品、中古品、リファービッシュ品、並行輸入品は対象外だ。応募は対象製品1台につき1回限りだが、複数台購入した場合は台数分の応募が可能だ。先着300名様に達した時点、またはコード在庫がなくなり次第終了するため、購入を検討する場合は早めの確認が有効だ。
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