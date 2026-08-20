MSI「MAG 255PXF」発売、300Hz・0.5ms対応の24.5型ゲーミングモニターが3万1800円前後
エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングモニター新製品「MAG 255PXF」を8月27日に発売する。価格は3万1800円前後の見込み。24.5インチのフルHD表示に、300Hzリフレッシュレートと0.5msの応答速度を組み合わせた、eスポーツ向けの高性能モデルとなる。
MAG 255PXFは、競技性の高いFPSやレースゲームで真価を発揮しやすい設計だ。RAPID IPSパネルを採用し、従来のIPSパネルより高速駆動に対応することで、残像感を抑えた滑らかな映像表示を目指す。AIビジョン機能が明度と彩度を自動調整し、FreeSync Premiumがティアリングやスタッタリングを抑えるため、映像の乱れを気にせずプレーに集中しやすいという。
機能面では、2W+2Wのスピーカーを内蔵し、PCゲームだけでなくストリーミングデバイスの音声再生にも対応する。スタンドは高さ調整に加え、左右どちらにも90度回転できるため、縦表示にも切り替え可能だ。SNS閲覧や縦画面対応ゲームとの相性がよく、アンチフリッカーとブルーライトカットも備えることで、長時間の使用時の負担軽減にも配慮した設計となる。
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