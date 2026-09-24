MSI、対象グラフィックスカード購入で最大3万円分の特典！ 先着100名のキャンペーン開始

エムエスアイコンピュータージャパンは、MSIの対象グラフィックスカード購入者を対象にした「もっと遊べる、もっともらえる 選べる特典キャンペーン」を10月1日から実施する。対象製品の購入期間は10月1日から10月31日まで、応募期間は10月1日から11月15日までで、購入後にMSI メンバーセンターで登録し、キャンペーンページから応募する流れだ。特典は「Steam Wallet」または「えらべるPay」のいずれかで、最大30,000円分が先着100名に進呈されるという。対象製品は正規代理店取り扱いの新品に限られ、購入方法や対象型番はキャンペーンページで確認する必要がある。

今回の施策は、ゲーミング向け製品を強みとするMSIが、対象グラフィックスカードの購入を後押しするために用意した購入特典キャンペーンだ。対象製品を購入したうえで、MSI メンバーセンターへのログインまたはアカウント登録を行い、キャンペーン登録と必要事項の入力を済ませることで応募が完了するという。プレゼントはゲーム購入に使える「Steam Wallet」と、各種スマホ決済ポイントと交換できる「えらべるPay」から選べる仕組みで、利用先の自由度が高い点が特徴だ。

対象製品は公表された一覧に限られ、アウトレット品、中古品、リファービッシュ品、並行輸入品、展示品、BTO製品は対象外となる。1製品につき応募は1回までで、先着100名に達した時点で特典は終了する。