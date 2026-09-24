MSI、対象グラフィックスカード購入で最大3万円分の特典！ 先着100名のキャンペーン開始
エムエスアイコンピュータージャパンは、MSIの対象グラフィックスカード購入者を対象にした「もっと遊べる、もっともらえる 選べる特典キャンペーン」を10月1日から実施する。対象製品の購入期間は10月1日から10月31日まで、応募期間は10月1日から11月15日までで、購入後にMSI メンバーセンターで登録し、キャンペーンページから応募する流れだ。特典は「Steam Wallet」または「えらべるPay」のいずれかで、最大30,000円分が先着100名に進呈されるという。対象製品は正規代理店取り扱いの新品に限られ、購入方法や対象型番はキャンペーンページで確認する必要がある。
今回の施策は、ゲーミング向け製品を強みとするMSIが、対象グラフィックスカードの購入を後押しするために用意した購入特典キャンペーンだ。対象製品を購入したうえで、MSI メンバーセンターへのログインまたはアカウント登録を行い、キャンペーン登録と必要事項の入力を済ませることで応募が完了するという。プレゼントはゲーム購入に使える「Steam Wallet」と、各種スマホ決済ポイントと交換できる「えらべるPay」から選べる仕組みで、利用先の自由度が高い点が特徴だ。
対象製品は公表された一覧に限られ、アウトレット品、中古品、リファービッシュ品、並行輸入品、展示品、BTO製品は対象外となる。1製品につき応募は1回までで、先着100名に達した時点で特典は終了する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります