MSI「Modern S」新モデル発売、Core Ultra 7 355搭載のCopilot+ PCが25万4800円から

エムエスアイコンピュータージャパンは、MSI公式オンラインショップ限定のビジネスノートPC「Modern S」シリーズとして、14インチモデル「Modern 14S AI+ G3M」と16インチモデル「Modern 16S AI+ G3M」を8月27日より順次発売する。価格はModern 14S AI+ G3Mが25万4800円から、Modern 16S AI+ G3Mが25万9800円から。両モデルは最新のインテル Core Ultra 7 プロセッサー 355を搭載し、資料作成、オンライン会議、複数アプリの同時利用に加え、AI活用にも対応する点が特徴だ。

新モデルは、外観デザインを刷新した「Modern S」シリーズとして登場する。14インチの「Modern 14S AI+ G3MG-1701JP」はアーバンシルバー、16インチの「Modern 16S AI+ G3MG-1601JP」はプラチナグレイを採用し、落ち着いた印象と高級感を両立する。薄型・軽量のアルミ合金筐体を用い、持ち運びやすさを意識した仕上がりだ。

両機種はWUXGA解像度のディスプレイと120Hzリフレッシュレートに対応し、スクロールや画面切り替えが滑らかに表示される。さらにUSB Type-C×2、USB Type-A×2、HDMI、有線LANを備え、映像出力やUSB PD給電にも対応するため、オフィスや会議室、自宅など利用環境を選びにくい構成だ。Copilot+ PCとしてAI機能を活用できる点も見逃せず、生産性向上やクリエイティブワークの効率化を後押しする。

用途に応じて、携帯性重視なら14インチ、作業領域重視なら16インチを選べるのも利点だ。長時間バッテリー駆動にも配慮され、外出先での作業や学習用途にも使いやすい。