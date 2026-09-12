MSI、Copilot+ PC対応ミニPC「Cubi NUC AI+ 3MG-033JP」を10月1日発売

エムエスアイコンピュータージャパンは10月1日より、Copilot+ PC対応のビジネス向けミニPC「Cubi NUC AI+ 3MG-033JP」の販売を開始する。価格は29万200円前後の見込み。AI処理に強いインテル Core Ultra 5 322、DDR5 32GBメモリ、Windows 11 Proを搭載し、業務効率化と快適なマルチタスクを狙う法人向けモデルとなる。

Cubi NUC AI+ 3MG-033JPの大きな特徴は、Copilot+ PCとしてAIアシスタントを活用しやすい点にある。メール作成、資料要約、翻訳、画像生成などを支援するほか、キーボードのCopilotボタンから素早く起動できる。さらに、最大4画面出力に対応するThunderbolt 4×2とHDMI 2.1×2、2.5G LAN×2を備え、複数モニターでの同時作業や高速通信を求めるオフィス環境に向く設計だ。

処理性能と省電力性を両立するインテル Core Ultraシリーズ 3プロセッサーに加え、32GBメモリによって複数アプリを同時に使う場面でも余裕を確保する。セキュリティ面では指紋認証、TPM 2.0、ケンジントンロックを備え、Windows 11 Proによる管理機能も利用できるため、法人導入との相性がよい。

設置面でも工夫があり、付属マウントブラケットでモニター背面へ取り付けられるほか、MSI Power Link機能により対応モニターの電源ボタンと連動できる。電源スイッチ延長ケーブルも付属し、背面設置時の操作性を確保する。