MSI、Copilot+ PC対応ミニPC「Cubi NUC AI+ 3MG-033JP」を10月1日発売
エムエスアイコンピュータージャパンは10月1日より、Copilot+ PC対応のビジネス向けミニPC「Cubi NUC AI+ 3MG-033JP」の販売を開始する。価格は29万200円前後の見込み。AI処理に強いインテル Core Ultra 5 322、DDR5 32GBメモリ、Windows 11 Proを搭載し、業務効率化と快適なマルチタスクを狙う法人向けモデルとなる。
Cubi NUC AI+ 3MG-033JPの大きな特徴は、Copilot+ PCとしてAIアシスタントを活用しやすい点にある。メール作成、資料要約、翻訳、画像生成などを支援するほか、キーボードのCopilotボタンから素早く起動できる。さらに、最大4画面出力に対応するThunderbolt 4×2とHDMI 2.1×2、2.5G LAN×2を備え、複数モニターでの同時作業や高速通信を求めるオフィス環境に向く設計だ。
処理性能と省電力性を両立するインテル Core Ultraシリーズ 3プロセッサーに加え、32GBメモリによって複数アプリを同時に使う場面でも余裕を確保する。セキュリティ面では指紋認証、TPM 2.0、ケンジントンロックを備え、Windows 11 Proによる管理機能も利用できるため、法人導入との相性がよい。
設置面でも工夫があり、付属マウントブラケットでモニター背面へ取り付けられるほか、MSI Power Link機能により対応モニターの電源ボタンと連動できる。電源スイッチ延長ケーブルも付属し、背面設置時の操作性を確保する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります