Core Ultra（シリーズ2）対応、MSI「Z890 GAMING PLUS WIFI6E」10月2日発売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
 

　エムエスアイコンピュータージャパンは、Intel Core Ultraプロセッサー（シリーズ2）対応のZ890チップセット搭載マザーボード「Z890 GAMING PLUS WIFI6E」を10月2日に発売する。価格は45,980円。

　「Z890 GAMING PLUS WIFI6E」は、ブラック基調のゲーミングデザインと、組み立てのしやすさを高めるEZ DIY設計を採用したマザーボードだ。M.2 SSDの着脱を指1本で行えるEZ M.2 CLIP IIとEZ M.2 Shield Frozr IIを備え、初めて自作PCに挑戦するユーザーでも扱いやすい構成だという。

　電源回路は14フェーズの55A Dr.MOS対応で、ハイエンドCPUの性能を引き出しやすい設計だ。拡張性も高く、M.2 Gen5スロットとPCIe 5.0スロットを搭載するほか、5G LANとWi-Fi 6Eに対応し、高速通信と安定したネットワーク環境を両立するという。

　さらに、挿すだけで取り付けられるEZ Wi-Fiアンテナを付属し、PCIeクリップは前世代より21mm大型化してグラフィックスカードの取り外しも容易にした。3年の長期保証も用意され、幅広いユーザーが安心して選びやすいゲーミングモデルだ。 

■関連サイト

MSI トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2018年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2017年
01月
03月
05月
06月
07月
09月
10月
11月
2016年
01月
03月
05月
06月
09月
11月
2015年
01月
03月
04月
06月
2014年
05月
06月
09月
10月
11月