Core Ultra（シリーズ2）対応、MSI「Z890 GAMING PLUS WIFI6E」10月2日発売
エムエスアイコンピュータージャパンは、Intel Core Ultraプロセッサー（シリーズ2）対応のZ890チップセット搭載マザーボード「Z890 GAMING PLUS WIFI6E」を10月2日に発売する。価格は45,980円。
「Z890 GAMING PLUS WIFI6E」は、ブラック基調のゲーミングデザインと、組み立てのしやすさを高めるEZ DIY設計を採用したマザーボードだ。M.2 SSDの着脱を指1本で行えるEZ M.2 CLIP IIとEZ M.2 Shield Frozr IIを備え、初めて自作PCに挑戦するユーザーでも扱いやすい構成だという。
電源回路は14フェーズの55A Dr.MOS対応で、ハイエンドCPUの性能を引き出しやすい設計だ。拡張性も高く、M.2 Gen5スロットとPCIe 5.0スロットを搭載するほか、5G LANとWi-Fi 6Eに対応し、高速通信と安定したネットワーク環境を両立するという。
さらに、挿すだけで取り付けられるEZ Wi-Fiアンテナを付属し、PCIeクリップは前世代より21mm大型化してグラフィックスカードの取り外しも容易にした。3年の長期保証も用意され、幅広いユーザーが安心して選びやすいゲーミングモデルだ。
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