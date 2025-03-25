MSI、49インチ対応RGBモニターアーム「MPG MT201RG」を8月27日発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、8月27日にモニターアーム「MPG MT201RG」を発売する。価格は1万4800円前後の見込み。MPGシリーズに加わる本製品は、17～49インチ、耐荷重2～20kgのモニターに対応し、ガススプリング機構と5軸可動で、ゲーミング環境の自由度を高めるモデルだ。

「MPG MT201RG」は、チルト、スイベル、ピボット、高さ調整、前後移動に対応する5軸可動設計が特徴だ。ガススプリング機構によってモニター位置を滑らかに調整でき、ゲーム画面や作業姿勢に合わせた細かなセッティングをしやすい構成だ。さらに、VESAクイックリリース機構を採用し、モニターの着脱もスムーズに行える仕様となっている。

演出面では、台座のスイッチで20種類のRGBライティングモードを切り替えられるほか、USB Type-A - ARGB変換コネクタにより対応マザーボードとの同期設定にも対応する。筐体まわりにはケーブルホルダーも備え、配線をまとめやすく見た目を整えやすい点も実用的だ。固定方式はクランプとグロメットの両方に対応し、設置環境に応じて選択できる。