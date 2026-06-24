MSIがノートPCセールを実施 RTX 5070搭載モデルやClawもお得に購入可能
エムエスアイコンピュータージャパンは、MSI公式オンラインショップとMSIストア楽天市場店で販売中のMSIノートPCを対象に、8月21日から9月3日23時59分までセールを実施する。ゲーミング向けからビジネス向け、さらにポータブルゲーミングPCまで幅広いラインアップが対象となり、在庫がなくなり次第終了するという。
注目モデルの一つは、15.6インチ・144Hz液晶、Core 7、GeForce RTX 5060、メモリ16GB、SSD 1TBを備えるCyborg-15-B2RWFKG-1163JPだ。メーカー希望小売価格249,800円が209,800円となり、16％オフで購入できる。ほかにも、Core i7とRTX 5050を搭載するKatana-15-HX-B14WEK-1161JPは189,800円、Core 7とRTX 5050を備えるCyborg-15-B2RWEKG-6699JPは199,800円で販売される。
携帯性を重視するなら、8インチのClaw-A8-BZ2EM-401JPが目を引く。Ryzen Z2 Extreme、メモリ24GB、SSD 1TB、Windows 11 Homeを搭載したポータブルゲーミングPCで、メーカー希望小売価格199,800円が179,800円となる。さらに、16インチ240Hzディスプレイ、Core i7、RTX 5070、メモリ32GB、SSD 1TBを備えるCrosshair-16-HX-E14WGK-2693JPは394,800円だ。高フレームレートを重視するゲーム用途に向く構成という。
仕事や学習向けのモデルもセール対象だ。Modern-A15-AI-F2HMG-6233JPはRyzen 7とRadeon 780Mを備え、Microsoft 365 Personal 24か月版とOffice Home & Business 2024オプションが付く。価格は144,800円だ。Modern-14-F1MXG-5223JPは14インチの携帯性重視モデルで149,800円、Modern-15-F1MXG-5213JPは15.6インチの見やすさを備え139,800円となる。加えて、8月21日から9月3日まで「えらべるPay 10,000円分プレゼントキャンペーン」も同時開催されるという。
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