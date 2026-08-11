【盛岡】前売り3,000円は安すぎる！ 極上サウナ×ベアレンビールをとことん満喫できる1日限定イベント
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
サウナで汗を流して整ったあと、外の風を浴びながらベアレンを一杯。そんな1日が盛岡で待ってます。
2026年9月13日（日）、岩手県盛岡市の人気温浴施設「ゆっこ盛岡」と地元が誇るクラフトブルワリー「ベアレン醸造所」が初めて組むイベント「ゆっこ×ベアレン ととのいフェスト2026」が開かれます。サウナ好きにも、クラフトビール派にも、かなり魅力的なイベントです。
心も体もほどける、たった1日限りの“ご褒美”体験
本イベントの最大の魅力は、温浴施設ならではの極上のリフレッシュ感と、極上クラフトビールの味わいを同時に堪能できること！ ゆっこ自慢のサウナやお風呂で心と体を解放した後は、最高のビールをグイッと空けましょう！
会場にはビールと相性抜群の絶品グルメも充実。「肉のふがね」が誇る揚げたてジューシーなメンチカツや熱々のフランクフルト、「うんめのす」厳選のおつまみメニューなど、食欲をそそる地元のお店が手がけるできたて料理が並びます。
さらに、イベントを彩る魅力的なプログラムとして地元岩手のレゲエシーンを牽引する梶田アレンさんらが、心地よいアコースティック＆レゲエ演奏や、男女の露天風呂には、ビールの香りをイメージしたイベント限定の「ビール風呂」など贅沢でユニークな特別風呂が登場します。
お風呂好きも、ビール好きも、あるいは「最近ちょっと疲れがたまっているな」と感じている方も、心身ともに満たされる一日になりそうです。
ゆっこ×ベアレン ととのいフェスト2026
●開催日時：2026年9月13日（日） 11:00〜15:00（開場 10:30）
●会場：SPA銭湯「ゆっこ盛岡」敷地内特設会場
●住所：岩手県盛岡市上堂4丁目10-8
●料金：・前売り券：3,000円（税込・150枚限定）／当日券：4,000円（税込）
※ベアレンビール飲み放題、ゆっこ盛岡入浴券、オリジナルステッカー付き
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